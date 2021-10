Sant Antoni restringirá la apertura de fumaderos y salas de juego, pero no los prohibirá

En concreto, Serra insiste en que estas actividades «no se pueden prohibir», pese a que así, a propuesta del primer teniente de alcalde, Joan Torres, de Proposta per Ibiza (PxE), lo había consensuado el equipo de gobierno.

La propuesta en la que se trabaja es que no se permita la instalación de salas de juego a menos de una distancia concreta de las instalaciones municipales (se incluyen infraestructuras educativas) y, que, en el caso de los fumaderos, no se puedan ubicar en edificios en los que haya otras actividades, incluida la residencial. Es decir, no se podrá abrir un nuevo fumadero en un local situado en la planta baja de un edificio de viviendas. Sólo se podrá desarrollar esta actividad en locales aislados. «Hay alguno, pero son minoritarios», indica Serra.

El alcalde explica que aún se está trabajando en el borrador de la propuesta, con la idea de que se pueda aprobar (en la modificación puntual del plan urbanístico que fue rechazada) en el próximo pleno. Por ello, Serra indica que aún no ha hablado de ello con el primer teniente de alcalde, aunque asegura que éste conoce que la propuesta «va por esta línea». «Espero que contente a todo el mundo. Esta es la manera de hacerlo», reitera, en referencia a la imposibilidad de que directamente se puedan prohibir estas actividades.

En el pasado pleno, la retirada, sin previo aviso, de la propuesta que se había consensuado para impedir la implantación de nuevas salas de juego y fumaderos del texto de una modificación puntual del plan urbanístico (para obtener más aparcamientos y permitir piscinas en las terrazas) porque, según el alcalde, el secretario y los servicios jurídicos advirtieron de que no se puede prohibir esta actividad, abrió otra brecha en el tripartito de centroderecha. La negativa de Serra a posponer la aprobación de los cambios urbanísticos a la espera de hallar el encaje legal para poner coto a las salas de juego y fumaderos provocó que, en el pleno, Torres votara en contra y que, con el apoyo de los partidos de la oposición, la modificación del PGOU no fuera aprobada.

El alcalde cree que la situación se va a reconducir y que, aunque «haya diferencias puntuales, como en cualquier familia», considera que «no hay motivos para que se rompa el pacto de gobierno». También asegura estar «más tranquilo» después de que el PSOE haya descartado negociar una moción de censura con PxE. «Estoy contento de que cambien de rumbo y digan que apoyarán las cosas importantes, que es lo que no hicieron en el último pleno», dice Serra, en referencia a la modificación urbanística que días antes habían anunciado que apoyarían.