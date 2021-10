Agustín Crespo: «Solo quiero un cobijo, a mis 69 años me quedo en la calle»

A sus 69 años es una más de las miles de personas que intentan vivir con el ingreso mínimo vital ya que por distintos avatares de su vida no tiene ninguna cobertura social, más allá de esos 469 euros al mes. En su caso es la crónica anunciada de un sintecho que, si nadie lo remedia, se hará realidad el 9 de noviembre.

Un hombre abatido

Agustín Crespo atendió ayer a Diario de Ibiza para explicar, en primera persona, el problema de fondo que le ha llevado hasta esta situación y que se origina en una deuda con la Seguridad Social. Hace años tuvo una empresa en Granada, pero no le fue bien. A pesar de que propuso distintas alternativas para saldar su deuda, la administración le exigió el pago íntegro (unos 11.000 euros, incluidos los intereses de demora).

Eso coincidió con su declaración de invalidez por enfermedad, y a pesar de contar con todos los informes del tribunal médico, la pensión no le fue concedida precisamentepor arrastrar esa deuda.

"Es una historia triste, para mí y para el que la escuche, yo solo quiero estar tranquilo y vivir"

«Yo hubiera pagado el piso, pero me encontré en esta situación, iba pagando [al casero], y al no disponer de ayuda económica de ningún lado desde el 2019 ya no puede pagar porque no me entraba nada, solo los 120 euros del ayuntamiento para comprar comida», relata Agustín con tristeza, que ha tenido que decidir en los últimos tiempos enre comer o pagar el alquiler..

«Es una historia triste, para mí y para el que la escuche, yo solo quiero estar tranquilo y vivir, que la gente entienda qué es la empatía y el amor, solo tengo una perrita y no me puedo ir de Ibiza, ¿a dónde voy a ir?», se lamenta.

«Me da igual la vida»

En este punto del relato, Agustín Crespo se emociona y desvela que ahora ocupa su tiempo escribiendo poesía: «Es lo único que me ha hecho levantar y seguir con ánimos, y mi perrita, con la que convivo». Hasta tal punto es su soledad que asegura, desesperado: «Me da igual la vida, es por ella..», en referencia a su querida mascota. «Solo quiero un cobijo porque me veo en la calle, y a esperar...», asegura.

El sindicato CGT se ha interesado por este caso y lo ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Ibiza para que consiga una solución habitacional para Agustín. Su delegado en las Pitiusas, Rafa Sánchez, explicó ayer que el Consistorio no puede ofrecer esta alternativa, al «no disponer de viviendas». Sánchez pide «una solución a este drama humano en la isla del lujo con calles llenas de pobreza».