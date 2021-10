Sigue la pandemia del coronavirus en Ibiza y Formentera.

Un total de 21 positivos en covid, todos ellos en Ibiza, y tres ingresados más. Es el balance del coronavirus desde el pasado viernes en las Pitiusas, según los últimos datos publicados por la conselleria balear de Salud, que esta semana no ofrecerá información tan detallada como es habitual. Entre el viernes y el sábado los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses han detectado alrededor de una veintena de positivos en Ibiza y ninguno en Formentera, según los datos que ofrece visor covid, página a la que remite la conselleria balear de Salud para los datos detallados sobre las Pitiusas. En la última jornada, es decir, durante el domingo, no se ha contabilizado ningún nuevo contagio, confirma Salud. Esto sitúa los contagios activos en 260, ocho más de los que se registraban el viernes aunque una cifra más reducida que la del pasado miércoles, cuando eran 288.

El número de ingresados ha aumentado ligeramente desde el pasado viernes, el último día que Salud ofreció datos de la pandemia: de 18 a 21 enfermos covid que requieren atención hospitalaria. Todo el incremento se concentra en los hospitalizados en planta, ya que en unidades de críticos se mantienen los mismos cuatro pacientes de coronavirus de los últimos días.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria, hay 239 afectados: 231 en Ibiza y ocho en Formentera. Este último dato facilitado por la conselleria de Salud hace pensar que se habría detectado algún positivo desde el viernes en Formentera, lo que no cuadra con los nuevos contagios desde el viernes que figuran en visor covid.

[Sigue aquí las últimas noticias del coronavirus en Ibiza]

[Consulta aquí las restricciones vigentes en Ibiza].

El brote que ha desencadenado la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 se originó en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Desde allí, el Covid-19 se ha extendido por todo el mundo.