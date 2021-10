El 79,9% de los contagiados de covid en Baleares durante 2021 no estaba vacunado

Son los datos más destacados que ofrece el estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña titulado Informe sobre el efecto de las vacunas en Baleares, realizado a petición del Servicio de Epidemiología de la conselleria de Salud y firmado por los especialistas Martí Català y Clara Prats.

El porcentaje de hospitalizados fue del 3,2% en no vacunados y del 1,6% las personas que habían recibido las dos dosis del fármaco, justo el doble, ocupando un lugar intermedio los contagiados que solo habían recibido una dosis del fármaco contra la covid.

Los ingresos en UCI de enfermos de coronavirus durante el año 2021 dejan un balance de un 0,5% de los positivos no vacunados y del 0,2% en los positivos que habían completado su pauta de vacunación, algo más del doble, marcando de nuevo un valor intermedio los enfermos con vacunación incompleta, detalla el estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña.

En cuanto a las muertes, no se observan diferencias remarcables en menores de 65 años entre no vacunados, personas con pauta completa y personas con la pauta incompleta. Pero el estudio sí señala que los mayores de 65 años con pauta completa, pese a ser el grupo de más edad con más patologías crónicas fue el que menos muertes acumuló, todo lo contrario de lo que ocurrió en 2020 sin el efecto de la vacunación.

Los contagios entre los mayores de 65 años de Baleares fueron del 64,7% entre los no vacunados y del 26,7% en personas con pauta completa, más del doble. En el grupo de personas con pauta incompleta el porcentaje fue solo del 8,6%, lo que se explica por su menor edad y probablemente menores patologías y dependencia, apunta el informe de la Universidad Politécnica de Cataluña.

En cuanto a los hospitalizados mayores de 65 años fue del 27,9% en no vacunados y del 22,6% en vacunados. Y los ingresos en las unidades de cuidados intensivos fueron del 4,5% en no vacunados y del 0,7% en mayores de 65 años con pauta completa, seis veces menos. Por último, las muertes por coronavirus en este grupo de edad fueron del 8,6% en no vacunados y del 3,5% en personas con las dos dosis.

Vacunación combinada | Salud empieza a citar a los mayores de 70 años

La conselleria de Salud empieza esta semana a citar a los mayores de 70 años para la vacunación combinada, la antigripal y la tercera dosis contra el coronavirus. El proceso de vacunación se llevará a cabo del 4 de noviembre al 21 de diciembre en los centros de salud, la carpa exterior del hospital de Son Dureta y los centros covid exprés de Inca y Manacor. El objetivo es evitar la doble infección en los mayores, que duplica el riesgo de muerte.