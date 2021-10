El PSOE rechaza ahora una moción de censura en Sant Antoni pero PxE no descarta la ruptura con el PP

«Antes del próximo pleno municipal habrá un pronunciamiento de la gente de Sant Antoni sobre qué hacemos con esta coalición», destaca el primer teniente de alcalde, Joan Torres, quien, al ser preguntado sobre si, en el caso de que se decidiera romper el pacto de gobierno, preferiría intentar gobernar con la izquierda o estar en la oposición, responde: «Haré lo que diga el comité local de mi partido».

Tras la última crisis de gobierno provocada por las diferencias entre el tripartito de centroderecha sobre una modificación puntual del PGOU y después de que el concejal de Ciudadanos, José Ramón Martín, pidiera públicamente al alcalde, Marcos Serra, la destitución de Torres, el portavoz de PSOE-Reinicia contactó con el edil de PxE para explorar, tal como explicó a este diario, la posibilidad de presentar una moción de censura con el apoyo de Unidas Podemos. Este encuentro se produjo la noche del jueves entre una delegación de PSOE-Reinicia y de PxE y, según Planells, no se habló en ningún momento de una moción de censura.

Ahora no está sobre la mesa

En su lugar, los socialistas plantean apoyar los proyectos que tramita el departamento de Obras Públicas que gestiona Torres, en el caso de que el PP o Ciudadanos los obstaculicen, como el caso, dice Planells, de la eliminación de barreras arquitectónicas en ses Païsses. «No tenemos ahora sobre la mesa [una moción de censura]. Pensamos que el tiempo es limitado [lo que queda hasta las próximas elecciones, en mayo de 2023] y que es mejor impulsar desde fuera una actividad de control y de propuestas en beneficio del interés general que cambiar toda la organización», explica.

Al ser preguntado sobre qué ha cambiado para que el PSOE-Reinicia dé marcha atrás, en apenas unos días, al interés de explorar una moción de censura, Planells asegura que no hay un cambio de guion y que la intención de su grupo era conocer de primera mano qué esta pasando en el equipo de gobierno. «Queríamos saber si estaba afectando a la actividad del Ayuntamiento», afirma, al tiempo que reconoce que «es complicado», con menos de dos años por delante, «cumplir el programa electoral» de PSOE-Reinicia en el caso de que recuperara el gobierno con un pacto con PxE y Unidas Podemos. «Pensamos, al final, que somos más útiles si colaboramos desde la oposición y se ejecutan los proyectos que están en marcha».

Fuentes consultadas por este diario apuntan que hay una división en el PSOE de Sant Antoni sobre la conveniencia de negociar una moción de censura con PxE. En la conversación telefónica que Planells mantuvo el lunes con este diario, al ser preguntado sobre si lo que quería era hablar con Torres para intentar cambiar el gobierno de Sant Antoni, respondió: «Sí, para ver qué se puede hacer. Lo que no es normal es que esté paralizado el Ayuntamiento...», dijo entonces Planells. También se le preguntó si había hablado con el portavoz de Unidas Podemos, Fernando Gómez, sobre la posibilidad de formar un gobierno alternativo. «Aún no, primero será con Joan Torres», respondió Planells.

Joan Torres: «El alcalde sobreactuó para desgastarme»

El primer teniente de alcalde de Sant Joan, Joan Torres, de Proposta per Eivissa (PxE) , asegura que accedió a «la cita» que le planteó PSOE-Reinicia sin ninguna expectativa concreta. «Fui a escuchar y mantuvimos una charla abierta sobre el presente y el futuro de Sant Antoni, hacia dónde pensamos que debe ir», explica.

Al ser preguntado sobre por qué se produjo ahora esta reunión si no había interés en negociar una moción de censura, Torres responde que esta pregunta la debe responder «el PSOE» porque fue el que solicitó el encuentro.

Sobre la crisis de gobierno, Torres no cede e insiste en que volvería a votar en contra de la modificación puntual del plan urbanístico por la negativa del alcalde, Marcos Serra, a posponer su aprobación a la espera de que se incorporase la prohibición de las salas de juego y los fumaderos. «Me reafirmo. Me sentí engañado. Le pedí al alcalde por escrito que incorporase esta cuestión por la vía de urgencia, luego en el pleno le pedí que se retirara la modificación del PGOU hasta que se incluya este punto y, pese a saber que perdería la votación, siguió adelante para hacerme quedar mal. Sobreactuó sólo para desgastarme», insiste Torres.

De hecho, el concejal de PxE asegura que volverá a votar contra el equipo de gobierno si ocurre lo mismo que en el último pleno. «Haré lo mismo las veces que haga falta si sucede algo parecido porque es mi trabajo. Mi partido forma parte de una coalición y si vemos una cosa que no está bien y no nos hacen caso...», advierte, al tiempo que destaca que en los 27 meses de mandato, sólo ha votado en dos ocasiones contra el equipo de gobierno del que forma parte.