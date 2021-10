Nina Persson, vocalista de The Cardigans: «Tuve épocas en las que me molestaba cantar ‘Lovefool’»

¿Qué siente ante su primera actuación en Ibiza?

Estoy superemocionada. Martin Hederos y yo también ofrecimos un concierto en junio en el festival ConstrastMallorca y fue fantástico, así que estoy feliz de poder repetir la experiencia.

¿Qué ha preparado con Hederos para esta nueva actuación?

Será un concierto íntimo porque solo estaremos en el escenario Martin y yo. Interpretaremos material de mi proyecto en solitario, repertorio de The Cardigans y también temas de Martin y luego muchas otras canciones que no escribimos nosotros, versiones de temas de artistas que a ambos nos gustan mucho.

El festival de Mallorca fue el primero que ofreció después de muchos meses sin actuar. ¿La pandemia ha paralizado muchos de sus proyectos?

Tuvimos que posponer un par de conciertos de The Cardigans, que finalmente se llevarán a cabo el próximo año. De todas formas 2020 no era un año en el que tuviera muchísimas actuaciones programadas. Además, desde hace un año y medio tengo otro trabajo como profesora en un conservatorio de música en Copenhague así que ha ido bien, pero sí, el concierto de Mallorca fue el primero que ofrecí después de la pandemia, así que fue maravilloso poder hacer música de nuevo.

Se cumplen 25 años del lanzamiento del tema que hizo famoso a The Cardigans, ‘Lovefool’, que usted escribió. ¿Cómo nació este éxito internacional?

Es un tema que escribí para uno de nuestros discos (‘First Band on the Moon’) y en ese momento no teníamos ni idea de que se iba a convertir en un hit. Fue hace mucho tiempo así que, honestamente apenas recuerdo cómo nació. Hemos hecho cuatro discos después de este éxito.

¿Qué siente interpretando este tema? Hay vocalistas que acaban cogiendo manía e incluso odiando sus canciones más populares.

Tuve periodos en los que me pasó eso, épocas en las que realmente me molestaba tener que interpretar ‘Lovefool’, pero después lo superé. Interpretamos mucho la música que más nos gusta, pero aprendí que también tiene sentido tocar lo que la gente quiere escuchar. Lo sé, a mí también me gusta cuando voy a un concierto escuchar las canciones que recuerdo. ‘Lovefool’ es una canción muy antigua así que no me siento personalmente conectada a ella, es casi como tocar una versión, pero no me importa interpretarla. Las cosas son como son, no se puede negar el impacto que esta canción ha tenido.

¿Qué le llena más en estos momentos, subirse a un escenario o trabajar como profesora en el conservatorio?

Son dos cosas diferentes. Subir a un escenario es algo que aprendí a amar desde muy joven. Lo de enseñar es algo nuevo y que puede ser duradero. Realmente no se pueden comparar, pero estoy realmente feliz de poner tener ambas cosas en mi vida.

Antes de formar parte de The Cardigans, tengo entendido que su intención no era dedicarse a la música. ¿Alguna vez se ha arrepentido de escoger este camino?

No. Antes de estar en The Cardigans estaba en una escuela de arte, pero la música también es muy creativa y la verdad es que estoy muy contenta de haber conseguido un trabajo creativo que me dio éxito y que también me dio la oportunidad de hacer otras cosas. He tenido suerte, la vida me ha ofrecido cosas divertidas a lo largo del camino.

Su último trabajo, ‘Animal Heart’, se publicó en 2014. ¿Está preparando temas nuevos?

Precisamente hoy (por ayer) lancé una nueva canción, un dueto con Julia Logan, (‘One Mile From Heaven’), que se incluirá en su disco. También tengo previsto grabar colaboraciones con otros artistas próximamente.