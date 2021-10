El primer teniente de alcalde de Sant Joan, Joan Torres, de Proposta per Eivissa (PxE) , asegura que accedió a «la cita» que le planteó PSOE-Reinicia sin ninguna expectativa concreta. «Fui a escuchar y mantuvimos una charla abierta sobre el presente y el futuro de Sant Antoni, hacia dónde pensamos que debe ir», explica.

Al ser preguntado sobre por qué se produjo ahora esta reunión si no había interés en negociar una moción de censura, Torres responde que esta pregunta la debe responder «el PSOE» porque fue el que solicitó el encuentro.

Sobre la crisis de gobierno, Torres no cede e insiste en que volvería a votar en contra de la modificación puntual del plan urbanístico por la negativa del alcalde, Marcos Serra, a posponer su aprobación a la espera de que se incorporase la prohibición de las salas de juego y los fumaderos. «Me reafirmo. Me sentí engañado. Le pedí al alcalde por escrito que incorporase esta cuestión por la vía de urgencia, luego en el pleno le pedí que se retirara la modificación del PGOU hasta que se incluya este punto y, pese a saber que perdería la votación, siguió adelante para hacerme quedar mal. Sobreactuó sólo para desgastarme», insiste Torres.

De hecho, el concejal de PxE asegura que volverá a votar contra el equipo de gobierno si ocurre lo mismo que en el último pleno. «Haré lo mismo las veces que haga falta si sucede algo parecido porque es mi trabajo. Mi partido forma parte de una coalición y si vemos una cosa que no está bien y no nos hacen caso...», advierte, al tiempo que destaca que en los 27 meses de mandato, sólo ha votado en dos ocasiones contra el equipo de gobierno del que forma parte.