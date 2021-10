Hacia la ‘tokenización’ de los hoteles de Ibiza

¿Gestiona los cobros como hace 10 años? Esta pregunta se planteó en la primera charla del día, en la que se habló de «la nueva era de los cobros automáticos». Porque se acabaron los manuales. Lo del pago con tarjeta está caduco: se pierde mucho tiempo y personal dedicado a esas tareas. El token (sustitución de un elemento de datos sensible por un equivalente no sensible) es el futuro. José María Ramón, CEO de Neobookings, empezó a pensar en esta solución cuando un empleado de un hotel de Formentera le contó que se pasaba cuatro horas al día copiando los números de las tarjetas de crédito de los clientes para poder cobrar sus estancias y copas. Y no siempre cobraba.

Con los token ese proceso es automático: en cuanto se contrata una estancia «se crea un token», lo que además evita tratar con datos sensibles como los números de las tarjetas. Según explicó Ramón, trabajar con tokens «es súper seguro. Si lo roban, no pueden hacer nada con él. Si roban una tarjeta, sí. Tokeniza. No más tarjetas», aconsejó a los hoteleros presentes.

Los cobros y las devoluciones se realizan mediante «un solo click, sin depender de otros departamentos. Se reducen al máximo las operaciones. Y se automatizan los pagos. Es más seguro y ofrece al hotelero más garantías que la tarjeta». Es un nuevo paso tecnológico en el que esta empresa es pionera.

El actual mundo de la hostelería poco tiene ya que ver con el del inicio del boom turístico. Ahora cuentan con herramientas tecnológicas que permiten al empresario saber cuál es la tendencia del mercado, si debe tocar los precios e incluso saber qué hacen sus competidores.