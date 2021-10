Rafa Ruiz: «La vivienda es un derecho y debe haber una regulación»

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz (PSOE), se manifestó ayer sobre la nueva normativa estatal de la ley de la vivienda cerrada este martes por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso. Ruiz destacó que es algo que esperaban porque «la vivienda es un derecho y debe haber una regulación». Sobre todo, «en un lugar como Ibiza, donde la vivienda es un problema tan complicado, está bien que haya un tope en los precios». Añadió que es importante que haya «suficientes mecanismos para controlar la regulación en el alquiler». El resto de alcaldes de los ayuntamientos de la isla apuntaron que es pronto aún para poder hablar sobre esta normativa, ya que están «a la espera» de que el Gobierno les envíe un borrador sobre los detalles de la nueva regulación. La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer (PP), expresó que es «complicado y precipitado hablar sobre el tema y sería opinar por opinar hasta no disponer del borrador». Del mismo modo se manifestó Antoni Marí Carraca (PP), alcalde de Sant Joan, que debido a la falta de información, por el momento, no quiso dar «ningún punto de vista en concreto». El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero (PSOE), explicó que «está claro que el problema de la vivienda se tiene que regular de alguna manera y que la isla de Ibiza tiene un grave problema de falta de suelo». Asimismo, dijo que también se está valorando «una subida de impuestos a los grandes tenedores». Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni (PP), mostró su discrepancia en cuanto a «las medidas intervencionstas» de la nueva normativa, ya que defendió «el derecho de la gente sobre su propiedad privada». Reconoció la falta de vivienda, no solo en Ibiza, sino en toda Balears, pero detalló que aunque «hay que buscar medidas, creo que estas no son las adecuadas». Aunque, de igual modo, se abstuvo de opinar en profundidad hasta no tener la documentación correspondiente a la normativa.