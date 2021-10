El PP insta al Gobierno central a equiparar el plus de insularidad de los funcionarios

El PP balear instó ayer al Gobierno central a realizar un estudio urgente sobre la indemnización por residencia de los funcionarios del sector público estatal en Balears, con el objetivo de analizar los costes reales que le supone a un funcionario del territorio peninsular ocupar una plaza en las islas. Según informó la formación en un comunicado, la moción se presentó de forma conjunta en el Parlamento tanto en el Congreso como en el Senado, aunque en la Cámara alta ya ha sido rechazada con el voto en contra de los representantes socialistas.

La propuesta, que aún debe votarse en el Congreso, propone un plazo máximo de cuatro meses, desde su aprobación en las Cortes, para realizar un estudio que determine un nuevo plus de residencia que compense el coste de la insularidad de los funcionarios del Estado en Balears. Respecto a la moción en el Senado, el PP reclamaba la equiparación del plus de residencia de los funcionarios del sector público estatal en Balears con los de Canarias. Además del voto contrario socialista, los senadores de Vox y Més per Mallorca se abstuvieron en esta votación.