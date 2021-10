La Plataforma 'Mascareta Al Pati No' ha registrado este viernes en la Conselleria de Educación un total de, por el momento, 6.441 firmas de familias que piden la eliminación de la obligatoriedad de uso de la mascarilla en el exterior de los centros educativos de Baleares, "de la misma manera que se hace en el resto de espacios".

En nota de prensa, la plataforma ha explicado este viernes que, entre sus reclamaciones, piden la revisión periódica de las medidas sanitarias aplicadas en los colegios y la adaptación de las mismas de forma gradual, en función de la edad de los alumnos y la situación sanitaria.

En este sentido, han considerado que es "del todo incongruente" que las medidas que anuncia el Govern sean de normalidad, como la apertura del ocio nocturno o el aumento del aforo en la hostelería, "todos lugares interiores sin mascarilla", pero que los estudiantes "tengan que llevarla en los patios y mientras hacen Educación Física".

"Los alumnos tienen la misma normativa que en septiembre de 2020, cuando la pandemia estaba en plena efervescencia y no había vacunas", han remarcado.

Asimismo, han criticado que se estén "supeditando sus necesidades de salud, aprendizaje y desarrollo físico y emocional a la supuesta seguridad sanitaria de la población adulta vacunada".

Con todo, han recordado que España tiene a más del 80 por ciento de su población vacunada y es el tercer país del mundo y el primero de Europa con mejor vacunación. Por ello, han asegurado "no entender que las escuelas tengan restricciones máximas cuando en el resto de sectores son mínimas".

En la misma línea, la plataforma ha rechazado la propuesta de la Conselleria de Educación de esperar al mes de enero para revisar las medidas, ya que "se deben ir actualizando según la evolución de la incidencia y otros indicadores".

"Ya se tendría que haber quitado del exterior cuando la incidencia es baja; es un despropósito decir que se revisarán en Navidad, cuando seguramente aumente por vacaciones y celebraciones", han añadido.

Asimismo, han rechazado el argumento del Govern y de la Conselleria de Educación de justificar la mascarilla por la variante Delta y porque los menores de 12 años no están vacunados.

En este sentido, han recordado que en el resto de Europa la situación es la misma, "pero nunca han llevado mascarilla en el interior de las escuelas y no se ha evidenciado una mayor transmisión en ellas".

No obstante, han insistido en que su petición va dirigida únicamente a los exteriores, donde "no se producen prácticamente contagios".

"España y Baleares vuelven a ser, por segundo año consecutivo, el único lugar de Europa donde los niños sufren las medidas más restrictivas, desproporcionadas y contradictorias", han añadido.

Por todo ello, han instado a las consellerias de Educación y Salud a rectificar, ya que en total son 6.500 familias, la Asociación de Docentes de Ibiza, sindicatos y la FAPA las que piden que las medidas de la sociedad se adapten a la escuela.

La plataforma ha advertido que no descartan movilizaciones si no se tienen en cuenta sus peticiones. "Una sociedad que no tiene cura para los niños es una sociedad que no se preocupa por su futuro", han concluido.