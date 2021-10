El año del ‘last minute’, en el que se vendieron primero las ‘suites’ de lujo y en el que Booking arrasó en Ibiza

Un año regulín: ni tan malo como se temía ni tan bueno como 2019. Pero el sector turístico se da con un canto en los dientes después del desastre de 2020. Es el mensaje que trasladó José María Ramón, CEO del motor de búsquedas Neobookings (que maneja más del 60% de la oferta hotelera de las Pitiusas) durante la ponencia ‘Estrategia 2022’, en la que, esencialmente, analizó cómo ha ido la actual temporada.

Regular, porque si bien ha superado con creces la de 2020, se contrataron un 44% menos de noches que en 2019, según sus cálculos. «Es un dato malo. Y eso que muchos no han abierto. Pero no ha estado tan mal. Al menos no es 2020», indicó Ramón. Y al menos ha sido, al final, «una temporada de casi tres meses». Ramón confesó que el pasado 20 de agosto no tenía nada claro si habría turistas en septiembre. Y los hubo. La razón: «La gente ha reservado muy a última hora. Pero al final hemos rascado un poco más (...) Ha cambiado cómo nos reservan. En julio y agosto las reservas entraban a menos de siete días vista».

Septiembre fue redondo: tuvo el 23,9% de las reservas de este año, más que julio (23,1%). Agosto triunfó, como siempre: 29,9%. Paralelamente, «disminuyó mucho la antelación de las reservas: de 68 días en 2019 a 36 días en 2021». Se trata de un cambio en el modelo de compras que, a juicio del CEO de Neobookings, «se deberá tener en cuenta para 2022» porque es posible que haya calado en los clientes.

Ha sido el año en el que el turista español «nos salvó un poco». Y en el que la tasa de cancelación empezó a recuperarse: del 30% de 2019 pasó a alrededor del 71% en 2020. Este ejercicio ha estado en torno al 42%. Considera Ramón, además, que habrá que tener en cuenta de cara al futuro que las ofertas anticipadas realizadas antes del 14 febrero de 2021 «se cancelaron casi todas» (96,9%), cuando en 2019 sólo se anularon el 40%.

Booking se come a los TTOO

Dentro de lo poco previsible que era, también se recordará esta temporada por el aumento de la estancia media y porque el precio de las habitaciones creció, pese a todo, salvo en el caso de los hoteles de tres estrellas. De hecho, los hoteles de más categoría vendieron más habitaciones superiores que estándar. Es, según Ramón, otro «cambio de comportamiento», en este caso debido a que «ha venido gente con mayor poder adquisitivo». El lujo se vendió directamente, a través de las propias web de los alojamientos, mientras que las agencias on line (OTA) sacaban las estándar, las más baratas.

También pasará a los anales como la temporada en la que Booking «arrasó» («nos ha comido la tostada»), porque fallaron, entre otros, Jet2: «Los huecos dejados por los turoperadores se los ha comido Booking. La venta directa de los hoteles no ha estado mal, pero el gran ganador ha sido Booking, sacó muchas ofertas, lo hizo muy bien, mientras Expedia bajó (sus ventas) a la mitad».