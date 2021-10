Las voces de la gala de Los40 Music Awards en Ibiza

El resto, estuvieron todos. Tantos, que no hubo suficientes micros para tanto artista, pero sí que una amplísima representación de los asistentes pudo atender a las preguntas de Diario de Ibiza, aunque en ocasiones apenas hubo tiempo para un fugaz intercambio de opiniones.

Una de las nuevas revelaciones de la música escena pop es la joven Ainoa Buitrago, que asistía por primera vez a una fiesta de estas características: “Muy contenta de estar aquí aunque dudo que me nominen”, confesó, “pero todavía estamos arrancando, o sea que no hay prisa”. Buitrago comentó que el singular tatuaje que luce en tu antebrazo -una especie de corona de laurel con la palabra ‘GLORY’- es un “homenaje a una canción del cantautor Dermot Kennedy”.

Marc Seguí está ahora en la cresta de la ola gracias al tema ‘Tiroteo’ que comparte con Pol Granch. El joven apareció con un extravagante vestido con el que simulaba el disfraz de un peluche hecho de recortes multicolor: “Mi look representa lo que soy yo, un niño en unos premios. Al final, parece que me he perdido y estoy aquí por sorpresa. Representa a un niño que estaba jugando y que quiere seguir haciéndolo en estos premios”.

El catalán Miki Núñez, que participó en Eurovisión en el año 2019 con el tema ‘La venda’, señaló que suele venir a Ibiza para “desconectar y componer” y que su rincón favorita de la isla es “la playa de Aigües Blanques”. Comentó también que su última canción empezó en la isla: “Fui estando aquí cuando silbé la melodía por primera vez y la guardé en una nota de voz”. Un tema que aparecerá pronto pero del que todavía no puede decir el nombre.

Al igual que Núñez, Alba Reche también participó en la edición 2018 de Operación Triunfo -de hecho, la gran mayoría de la nueva hornada de cantantes pop españoles provienen de este concurso- y admitió que no tener demasiadas expectativas en lograr nominaciones: “He venido aquí, más que nada, a pasarlo bien”. Artista de fuerte personalidad, comentó que es de esas personas que “prefieren pedir perdón a pedir permiso”, y aportó algunas reflexiones sobre el papel de las figuras públicas en las redes sociales: “Creo que si tienes una opinión debes tener el derecho a decirla, de la misma manera que debes tener el derecho a rectificar. La vida debería ser más sencilla. No somos más que personajes públicos pero que, como cualquiera, pensamos, opinamos, y si toca pues también se pide perdón”.

Dani Fernández, cantante de pop-rock ‘mainstream’, expresó su alegría por volver a los conciertos y reencontrarse con amigos de la industria. “La música nos hace olvidar los problemas. Las canciones son nuestra banda sonora”, señaló, “es algo que logra que se olviden nuestros problemas”.

Muy locuaz se mostró Alfred García, participante de Eurovisión en el 2018, se enfrenta al complejo ‘síndrome del segundo disco’. ¿Miedo a perder seguidores o una oportunidad de conseguir un público nuevo? Alfred se explaya al respecto: “El disco se publica dentro de dos semanas, se titula ‘1997’ y es el año en el que nací. Se trata de un disco conceptual y a la vez complejo. Hablo de mis recuerdos, mi infancia, de la persona, del chaval que yo era”, y se mostró orgulloso de “la colaboración de muchos artistas, entre ellos El Niño de Elche, que han ayudado en estos dos años de trabajo”. Inevitablemente, a Alfred le preguntaron por su anterior pareja, Amaia, y como siempre el catalán respondió con elegancia: “Me ha encantado su nueva canción. Es una artista con muchísimo talento”.

Con un espectacular estilismo de Alfredo Santamaría apareció Natalia Lacunza, desde la atalaya de su 1,78 de altura y sobre unas gruesas plataformas, la navarra habló de su ecléctica carrera, que le lleva a colaborar con estrellas del mainstream como Aitana a grupos indies franceses como Videoclub: “Lo que me importa es hacer música con gente con la que me lleve bien, tener mi espacio y poder expresar mis ideas con libertad”. Pese a su presencia, admitió que este tipo de encuentros la ponían “muy nerviosa”, y que con el tiempo había logrado que “no me tiemble la boca cuando sonrío”.

La girl band Sweet California tampoco se perdió la fiesta. Pese a que el formato de ‘grupo de chicas’ para un público infantil-juvenil se caracteriza por su fugacidad, este trío ha sabido sobrevivir y adaptarse: “Se supone que teníamos fecha de caducidad pero hemos estado peleando para superar baches y romper barrera. Y ahora aquí estamos, súper felices”.

Unos dan la cara y otros trabajan en la sala de máquinas. Es el caso de Alizzz, el productor que en el año 2016 cambió el pop español con el tema ‘Antes de morirme’ en el que unió a unos entonces desconocidos C.Tangana y Rosalía. Considerado el mago en la sombra de algunos de los grandes éxitos del pop contemporáneo, su rostro no es conocido por el gran público, ni falta que hace. “Durante muchos años vine aquí a Eivissa para asistir a las fiestas del techno más duro y a ‘raves’ ilegales. Luego dejé de venir y he vuelto acompañando en las dos actuaciones de Pucho en Pacha”. Alizzz se ha postulado sobre la necesidad de cambiar el estilo de canciones que España envía a Eurovisión: “El país evoluciona y hay una parte de la sociedad que está en otra onda. Eurovisión es el escaparate de un país, y aquí se están haciendo cosas nuevas y rompedoras que merecen visibilidad”. Alizzz reclamó para la música popular “más riesgo y valentía”.

Lola Índigo no necesita presentación. La granadina vuelve a estar en boca de todos con sus dos últimos lanzamientos: ‘La niña de la escuela’ y ‘Romeo y Julieta’. “No me esperaba el éxito de ‘La niña’, realmente no me lo esperaba y es muy guay. Sigo flipando”. Mimi admitió que se siente extraña en actos de recogida de premios: “No sé qué decir, a veces me da por llorar, y no necesito más premios, ya con lo que tengo voy servidísima”. Sobre ‘Romeo y Julieta’ recomendó a sus fans de tiktok que se aprendan la gesticulación, aunque admite que es complicada: “Haré un tutorial en youtube para enseñarlo. Un ‘Mimitutorial’”, bromeó. La cantante confesó la perplejidad que le provoca el éxito: “El otro día pensé que hay gente en Chile que está viendo esto. ¡En Chile! No tiene sentido”.

Otra cantante que va lanzada sin frenos hacia el estrellado es Ana Mena. Tras empezar como actriz infantil encarnando a Marisol en una serie, ha logrado también el éxito en Italia y ha participado en el Festival de San Remo: “Aquí en Ibiza grabamos hace un año el videoclip de ‘A un paso de la luna’, en el castillo, y estoy encantada de volver”. Mena, una de las favoritas en estos premios, valoró su larga carrera pese a su juventud: “Cuando vienes desde abajo y sabes lo que cuesta subir, cuando logras algo lo valoras el triple”.

El turno de los veteranos lo abrió Melendi. El asturiano señaló que no tenía la esperanza de lograr ningún premio ya que “mi disco sale más tarde”, pero que se sentía “agradecido y feliz de reencontrarme con tantos amigos y de volver a vernos después de la pesadilla que hemos pasado con el coronavirus”.

En términos parecidos se expresó Malú: “me siento muy a tope en este retorno. Después del obligado parón, tenía muchas ganas de volver, lo echaba de menos”. La artista se manifestó muy satisfecha con la recepción que está teniendo su último trabajo, ‘Mil batallas’: “Las preventas de entradas a los conciertos están yendo muy bien, las sensaciones son buenas. Creo que será muy bonito”, y avanzó que a finales de este año se anunciarán las fechas de su nueva gira: “Me estoy girando encima” bromeó, “me muero de ganas de volver a los escenarios”.

Dani Martín salió al paso de los rumores sobre un retorno de El Canto del Loco. Finalmente, la banda madrileña no regresa, sino que Martín publicará un disco en solitario en el que regrabará las canciones de la banda que lo dio a conocer: “Desde hace doce años que me preguntan si regresa El Canto del Loco y yo siempre respondo con una sonrisa. El presente es lo más bonito que hay, prefiero disfrutar del ahora pero quería también regresar a unos temas que son muy especiales para mí”. Martín admitió que lo mejor de esta confusión es que “ahora ya os habéis olvidado de preguntarme si tengo novia”.

Aitana Ocaña, habitante del salón principal en el corazón del ‘mainstream’ de la industria del pop español, fue todo sonrisas y amabilidad, aunque no desveló nada de su futuro profesional. Con un hilo de voz, explicó que tras su faringitis estaba en manos de unos “magníficos foniatras que me están ayudando. He estado con un descanso vocal y estoy tranquila porque este sábado podré actuar en Granada”. Comentó que tiene “trabajo para todo lo que queda de año y todo el año que viene, pero todavía no os puedo desvelar nada”, y antes de atender a fans, comentó que lleva cuatro veranos seguidos veraneando en Eivissa y que “parte de mi corazón ya está en la isla”.

El último en pisar la alfombra roja fue Pablo Alborán: “Vengo con las pilas puestas, con mucha ilusión de encontraros, de ver a los amigos, a la prensa”, y manifestó que “pronto habrá más conciertos”. Se manifestó feliz de venir a Ibiza y de participar en el evento de Los40 Music Awards ya que “siempre me han cuidado mucho aquí”, y señaló las ganas de “reencontrarme con el público”.