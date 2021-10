El Partido Popular de Sant Josep exige en un comunicado de prensa al alcalde, Ángel Luis Guerrero, y a la Federación Socialista de Ibiza que den explicaciones sobre si creen que el alcalde puede mantener una licencia de taxi que no explota, después que ‘Agustinet’ afirmara ayer en sede parlamentaria que la abogacía del Govern veía esta situación como “incompatible”.

“No puede ser que si el Govern cree que una práctica está prohibida se la dejen hacer ni más ni menos que a un alcalde de su partido”, explica el portavoz popular Javier Marí en la nota de prensa, quien cree que “’Agustinet’ debe ser tajante: "o se puede mantener una licencia de taxi en propiedad y, a la vez, un cargo político con dedicación exclusiva, o no, pero no puede insinuar que el alcalde de Sant Josep posee una licencia de taxi en fraude de ley y luego pensar que no habrá mayores consecuencias”, indica en la nota.

Por todo ello, el PP exige a ‘Agustinet’ en el comunicado que “explique qué quiso decir en sede parlamentaria y si la situación del alcalde de Sant Josep le parece legal y ética”. Además, el Partido Popular insta a ‘Agustinet’ a que, si la ley es ambigua, “trabaje y acabe con esta ambigüedad”, y pide al conseller que “haga sus deberes” y resuelva los problemas de una Ley que afecta a una de sus dos áreas de gobierno y, lo que es más grave, a quien él mismo designó para ser su sustituto, quien también deberá dar las explicaciones que merecen todos los vecinos.