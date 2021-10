Todo el pop ante nuestros ojos

Estaban todos. La industria del pop, los cantantes que suenan en las radios y en el TikTok. Todos ellos pasaron por una estrecha y metafórica alfombra roja -porque no había alfombra- en el Hotel Me en s’Argamassa antes de dirigirse a la cena oficial en Casa Maca. La pasarela duró hora y media y en ella todos posaron ante las cámaras y atendieron a los medios, aunque el goteo de cantantes era tan veloz que casi no daba al abasto y era necesario que un trabajador de la organización sostuviera un cartel con los nombres indicando quién era quién, para que los periodistas no nos confundiéramos.

Estaban todos. Las nuevas divas como Aitana y Lola Índigo, estrellas personalísimas como Natalia Lacunza o Alba Reche, cantantes que se intentan consolidar en las arenas movidizas del estrellato como Alfred García o Ana Mena, nuevas encarnaciones de las masculinidad como Marc Seguí o Nil Moliner, genios en la sombra como el genial Alizzz, o veteranos de la generación anterior que bendicen a las nuevas estrellas, como Pablo Alborán, Leyva, Malú, Melendi o Dani Martín.

¿Es posible en dos minutos adivinar la personalidad del entrevistado o extraer algo que vaya más allá de los tópicos y las frases manidas? Ayuda cuando el artista es alguien volcánico y extrovertido como Lola Índigo, que ha estado tres días en Ibiza componiendo nuevas canciones: «Han sido unos días súper productivos. Para crear necesito fluir a mi antojo, tener gente bonita a mi alrededor, y mucho café y mucho red bull. Crear es como jugar, y uno encuentra cosas interesantes en sí mismo, esas movidas que tenemos los que somos unos flipados de la cabeza». Y al margen de los intangibles mentales y creativos, Lola se confesó enamorada de las playas ibicencas «porque soy muy básica y me gusta la playa».

Otro cantante que persigue a las musas en Ibiza es Miki Núñez, exconcursante de ‘Operación Triunfo’, representante español en Eurovisión en 2019 y visitante habitual de las Pitiusas, donde también aprovecha para inspirarse. «Hace un rato me acaban de enviar el nuevo single, que lo empecé aquí». ¿Tiene título? «Sí, ¡pero si os lo digo los de Universal me matarán!».

Quien también habla largo y tendido de su nuevo disco es Alfred García, también ex de OT y de Eurovisión, que en dos semanas publica ‘1997’: «Es el año en el que nací y es un disco conceptual. Hablo de mi infancia, de mis padres, mis recuerdos. Es también experimental, incluyo muchos sámpleres y la colaboración del Niño de Elche». Alfred se confiesa «muy tímido» y que «le cuesta encajar» en saraos de este tipo, y cuando inevitablemente le preguntan por su anterior pareja, la cantante Amaia, siempre responde con elegancia.

En este mundo aparecen también peces exóticos como Natalia Lacunza, quien alterna las producciones comerciales con trabajos casi secretos con artistas indies. Con una imagen impactante, la pamplonesa reconoce que lo pasaba «muy mal» en sus primeras galas pero que «ahora ya no me tiembla la boca al sonreír, pero puedo pasarme noches sin dormir pensando en qué hacer o qué ponerme».

La mayoría de los jóvenes artistas han pasado por concursos de talento como ‘Operación Triunfo’

Están los que cantan y dan la cara, y están los que se mantienen en la sala de máquinas, los que piensan las canciones, los que le dan forma al sonido. En este lado de la nave está Alizzz. Nadie le pide autógrafos, nadie le hace preguntas, pero nadie sabe más que él de todo lo que se está cociendo. Es el tipo que en 2016 lanzó a C.Tangana y Rosalía con ‘Antes de morirme’, y ha producido y compuesto para muchos de los que hoy se someten al escrutinio de los flashes. Alizzz nos atiende y confiesa que de joven era un habitual de la isla: «En mi época más techno iba a las fiestas más bestias de la electrónica y era habitual en las raves ilegales». ¿Existe una fórmula para lograr el éxito? ¿Cuál es el secreto de las canciones? «Hacer una canción es un ejercicio de empatía. Si la tienes, si logras conectar con la emoción de millones de personas, entonces tienes un hit, pero no hay receta», y reclama a la música popular «más riesgo y valentía».

La vieja guardia y la heredera

Para el final quedaron los grandes tótems de la música popular: Dani Martín, Melendi, Malú, Pablo Alborán... Gente que tiene tal dominio de las tablas que resulta complicado lograr que digan nada que no se hayan preparado de antemano. También está el caso de Leiva, que aprovechó que los compañeros entrevistaban a otros artistas para escaparse de puntillas por el otro lado y escaquearse. Las respuestas se repitieron. Todos estaban encantados de venir a Ibiza, ansían volver a actuar delante del amado público, echaban de menos reencontrarse con los compañeros de profesión, un abrazo y un beso muy grande a todos. Dani Martín aprovechó para desmentir el rumor del regreso de El Canto del Loco y bromeó con que «como ahora solo me preguntáis por eso, ya no me preguntáis si tengo novia».

Y tras los veteranos, apareció la nueva reina del pop comercial español, quien está llamada a reinar en el mainstream: Aitana Ocaña, 22 años, finalista de la edición de 2017 de ‘Operación Triunfo’ y que ya sabe lo que es ganar Los40 Music Awards. Pese a su juventud, Aitana es el sueño de todo productor musical. Siempre sabe estar en su sitio, tiene muy medidas las palabras, no hace ni dice nada fuera de lugar, acepta todos los estilismos que le sugieren -y que siempre le combinan bien- y a todos los compañeros musicales que le toquen. Responde siempre con una sonrisa dulce y, en definitiva, es auténtica arcilla para la industria, que la ha encumbrado como su nueva chica favorita.

Aitana atendió a los medios y fue escrupulosamente fiel a su papel, midiendo cada palabra y hablando muy suave, ya que se está recuperando de unos problemas de voz: «Afortunadamente estoy en manos de unos foniatras magníficos y este sábado podré actuar». Sobre Ibiza dice que «desde hace cuatro años vengo todos los veranos y me encanta, parte de mi corazón está en Ibiza», y sobre sus nuevos proyectos musicales, «no los puedo contar pero estaré haciendo cosas sin parar hasta finales del año que viene». Un infierno para los periodistas pero una bendición para los fans, ya que no tiene problema en enviar saludos a niños y en hacerse fotos con quien haga falta. Después desaparece. ¿A dónde habrá ido? Con los otros cantantes. Los cantantes se juntan y se desjuntan, Quedan para cenar y se intercambian premios. El escritor Severo Sarduy se preguntaba ‘¿De dónde vienen los cantantes?’. Quizás de un mundo paralelo pero en ocasiones puntuales, como ayer mismo, su mundo se entrecruza con el nuestro.