Joan Torres comunica al alcalde de Sant Antoni que hablará con PSOE-Reinicia sobre una moción de censura

«He puesto las cartas sobre la mesa», dijo Torres, tras la reunión entre los tres socios de gobierno, en referencia a la cuestiones que le han causado «un malestar», fundamentalmente el hecho de que el alcalde no le informara de que en el último momento se había eliminado de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se preveía aprobar el pasado jueves la prohibición de las salas de juego y los fumaderos y que, además, pese a ser consciente de que iba a perder la votación en el pleno (la oposición anunció su voto en contra), siguió adelante. Torres le echó en cara al alcalde que lo hizo para hacerle «quedar mal ante los ciudadanos».

El alcalde lo negó y, aunque reconoció un problema de comunicación, dijo que no tenia ninguna intención de dejarle en mal lugar, según la versión de Torres. «Yo no lo comparto», agregó. Este diario trató ayer infructuosamente de contactar con Serra.

En la reunión entre los socios de gobierno, Torres también explicó que su partido está analizando el grado de cumplimiento del programa de gobierno pactado. Como ya dijo en su momento, el primer teniente de alcalde pretende que, en función de esta información, el comité local de El Pi de Sant Antoni decidirá sobre su continuidad en la coalición de gobierno de centro derecha.

Sobre la reunión que mantendrá con el grupo PSOE-Reinicia, Torres rehusó hacer ningún comentario. «Me han llamado para hablar. No puedo decir que no a cualquier grupo que quiera hablar conmigo. Sólo puedo decir que acudiré a la cita», se limitó a decir el primer teniente de alcalde, que tampoco contestó a la pregunta de si considera de que el tripartito se pueden reconducir.

«Torres marca los tiempos»

El segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos, destacó que Torres condicione el futuro del tripartito al seguimiento que está haciendo su partido de la acción de gobierno. «Como siempre esperamos a que decida lo que quiere [Torres]. Estamos pendientes. Él marca los tiempos. Siempre digo lo mismo: yo continuaré con mi trabajo y el día que hagan cualquier cosa [en referencia a una moción de censura], que me lo digan. Me gustaría saberlo antes que la prensa», resaltó el concejal de Ciudadanos.

Martín explicó que Torres se limitó a informar de que se reuniría con el grupo PSOE-Reinicia, pero «no se habló de nada más» sobre esta cuestión. «Conmigo no creo que se pongan en contacto [los socialistas]», dijo con ironía.

El segundo teniente de alcalde también dijo que, durante la reunión, Torres expresó su malestar por el hecho de que hubiera pedido al alcalde que lo destituya y que gobierne en minoría porque, al menos por su parte, había «perdido la confianza» en su socio. En este sentido, Martín reconoció que el alcalde había pedido «más comunicación, un poco más de tacto en todo y también más tranquilidad en las declaraciones a la prensa». «Pero las cosas a veces salen», agregó el edil de Cs.

La destitución de Torres

Por su parte, Torres, en sus declaraciones a este diario, cuestionó si Martín aún mantiene su interés en que el alcalde lo eche del gobierno, algo que, al parecer, no se aclaró en la reunión. El concejal de Ciudadanos aseguró el lunes a este diario que seguía pensando igual, pero que entendía que el alcalde no quisiera «dejar en bandeja [a la oposición] la posibilidad de que hubiera una moción de censura» y que prefería haberse «equivocado» (al pedir su destitución) y que la situación se pudiera «reconducir».

Los tres socios de gobierno, que quedaron para seguir hablando en otro encuentro, pactaron que las diferencias internas no podían afectar la actividad del Ayuntamiento. «Los ciudadanos no tienen la culpa de estas desavenencias», indicó Torres, que también echó en cara al alcalde que hubiera dicho públicamente que no había empezado «nada» de los proyectos más importantes previstos por el departamento de Obras Públicas. Torres le recordó que el proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas de 13 calles en el barrio de ses Païsses está «atascado» desde hace medio año por una cuestión de Secretaría.