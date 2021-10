La ciudad de ibiza tapará los contenedores de orgánico para evitar los malos olores

El portavoz de Ciudadanos, José Luis Rodríguez, pedía también en su propuesta la instalación de pedales que facilitasen la apertura de los contenedores, pero el equipo de gobierno rechazó este segundo punto de la moción con el argumento de que son «bajos, cumplen la normativa y son accesibles». Tampoco quedarán herméticamente cerrados, sino que se pondrá una tapa en el agujero, según explicó en el pleno el concejal de Medio Ambiente, que agregó que, por «la experiencia en otras ciudades», el agujero debe ser pequeño para que los ciudadanos «no depositen otros objetos».

Por su parte, el portavoz del PP, José Vicente Marí Bosó, cuestionó «qué tiene que ver el tamaño del agujero con el pedal», y recordó que los contenedores de Sant Josep sí tienen este mecanismo para facilitar su apertura.

El grupo del PP insistió una vez más en que «la ciudad está sucia» y se debe actuar de «urgencia» . A través de una moción de control sobre la recogida selectiva de residuos, el concejal del PP Ignacio García planteó si los problemas de limpieza de Vila se deben «a la falta de control» a la empresa concesionaria o de «medios». «Hay que tomar medidas urgentes. Imagino que patearán las calles y lo verán igual que nosotros», dijo, al tiempo que denunció que «el 80% de los contenedores se recogen en el momento equivocado».

En su réplica, Salewsky pidió al PP que le pase este estudio que apunta que la casi totalidad de los contenedores se recogen a destiempo y recordó que estos cuentan con un sensor para advertir cuando están llenos. «Repiten un mantra y se inventan una realidad que no es verdad»,, se defendió el concejal de Medio Ambiente.

El portavoz de Ciudadanos exhibió varias fotos con bolsas de basura tiradas en la calle, en el perímetro de los contenedores. Salewsky respondió que la recogida «funciona ahora mejor que nunca». «El servicio de recogida es muy complejo y hay diversos factores. Si se depositasen los residuos donde toca [el contenedor adecuado] no habría bolsas fuera. No es una excusa y hay que trabajar. Nuestra obligación es tener la ciudad limpia. Hay que trabajar en sensibilización y sanciones porque no puede ser que haya bolsas fuera del contenedor gris», resaltó.

Bronca con el convenio de la UD Ibiza

El concejal del PP Jacobo Varela se enzarzó con la primera teniente de alcalde y responsable de Deportes, Elena López, en una tensa discusión, con acusaciones mutuas de «soberbia» y «prepotencia», a cuenta, una vez más, de la cesión en exclusiva del estadio de Can Misses a la UD Ibiza. El edil popular insistió en que el ascenso a Segunda se ha convertido «en un motivo de confrontación y enfado» con los clubes de la isla y pidió la formación de una comisión, presidida por un miembro de la oposición, para analizar el problema sobre el uso e las instalaciones deportivas y, en un plazo de dos meses, formular una propuesta de acuerdo con la participación de todos los clubes.

La moción no prosperó y López acusó a Varela de presentar una propuesta «llena de falsedades». «¿Dice que todos los clubs están disgustados? No habla de todos, sino de dos [CA Pitiús y el CD Ibiza]. Todos tienen sus campos donde entrenar y jugar sus partidos», dijo, al tiempo que pidió a Varela que explicara cómo habría resuelto el problema de instalaciones que ha supuesto el ascenso de la UD Ibiza. «La moción la presentamos nosotros y usted gobierna, lo que no le da derecho a hablar con esta prepotencia», respondió Valera, lo que dio pie a López, en su réplica, a afirmar que el edil del PP había quedado «retratado».

El pleno aprobó, a instancias de Unidas Podemos, pedir a Correos la mejora del servicio en la isla. El equipo de gobierno rechazó, en cambio, una moción de Ciudadanos para crear un registro de establecimientos con comida para celíacos y dar ayudas a las familias por el sobrecoste de la cesta de la compra. Asimismo, el PP criticó, en una moción de control, el exceso de contratos menores y facturas con reparo de Intervención. «La contratación a dedo se ha convertido en su forma el hacer clientelismo político en su chiringuito», dijo Marí Bosó.