PSOE-Reinicia contacta ya con Torres para explorar una moción de censura en Sant Antoni

Cuando el exconcejal de Hacienda de Sant Antoni Xico Cardona se vio forzado, en abril, a dimitir por las ilegalidades reveladas por este diario de su casa y piscina, el grupo PSOE-Reinicia instó públicamente a Proposta per Ibiza (PxE) y a Ciudadanos a negociar una moción de censura para apartar al PP del mando del Ayuntamiento, pero no movió un dedo. Ahora, casi medio año después, el portavoz del grupo PSOE-Reinicia, Simón Planells, ha tomado la iniciativa y ya ha contactado con el primer teniente de alcalde, Joan Torres, de PxE, para explorar la posibilidad de formar un gobierno con Unidas Podemos.

Relacionadas El PSOE insta a Cs y PxE a romper ya el gobierno con el PP en Sant Antoni

«Hemos pedido una reunión [con Torres] para ver cómo podemos acabar con esto, cómo se puede solucionar», asegura Planells, que destaca que la crisis de gobierno «está paralizando» al Ayuntamiento. Torres, que ayer no quiso hacer declaraciones, no ha dado una respuesta al portavoz socialista, aunque siempre se ha mostrado dispuesto a hablar «de lo que sea» con cualquier grupo.

Precisamente, el pasado mes de marzo, cuando Torres anunció una asamblea de su partido, coincidiendo, en julio, con el ecuador de este mandato (su convocatoria aún está pendiente), para hacer un balance de la acción de gobierno y someter a votación la continuidad de su partido en el pacto de gobierno de centroderecha, ya dijo que «las heridas» con el PSOE estaban «curadas». «Sería malo para nuestro proyecto mantener la negativa a pactar con el PSOE por lo que pasó», dijo Torres hace casi siete meses, en referencia a la ruptura del anterior tripartito de centro izquierda tras la negativa del exalcalde Josep Tur, Cires, de echar del equipo de gobierno a Cristina Ribas después de que ésta abandonara la militancia de El Pi.

Luego, además, el candidato socialista, Simón Planells, puso a Ribas en el número 2 de la lista electoral, lo que dinamitó cualquier posibilidad de pacto postelectoral con PxE y puso en bandeja al PP la recuperación del gobierno.

Planells cree ahora que «el tiempo pasa y, «por el interés general de Sant Antoni, se deben olvidar las cosas». «Las cuestiones personales son entendibles, pero considero que la racionalidad de cada uno debe estar por encima».

El portavoz socialista también defiende la actuación de Torres en la crisis de gobierno. «La diferencia con el concejal de Ciudadanos [José Ramón Martín] es que Torres cumple con su palabra. Martín dijo que acabaría muchas cosas y, al final, se ha convertido en una muleta del PP», subraya.

Mientras Planells pone en marcha el proceso para intentar que el PSOE recupere el bastón de mando de Sant Antoni, el alcalde, Marcos Serra, no reacciona y deja pasar el tiempo sin abordar la grave crisis que sufre su gobierno.

Todos los concejales se vieron ayer las caras, en la reunión de todos los lunes, y no se habló de lo sucedido en el pleno del jueves ni la falta de comunicación interna. Serra tampoco se reunió a solas con sus socios de gobierno (Cs y PxE) para tratar de «revertir la situación», tal como él mismo dijo que haría tras el pleno del jueves.

La posición de Ciudadanos

El segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos, sigue pensando que la mejor opción es la de que «el alcalde destituya a Torres», pero también entiende que «el PP no quiera dejar en bandeja la posibilidad de que haya una moción de censura». Martín dice que no tiene «ningún apego a la silla» y no tiene inconveniente alguno en pasar «a la oposición». También advierte a Serra de que si no actúa «el desgaste que puede sufrir hasta el final de la legislatura puede ser muy grande». Dicho todo esto, el edil de Cs agrega: «Espero que todos recapaciten, que me haya equivocado [al pedir la destitución de Torres] y la situación se pueda reconducir».