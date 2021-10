Primera fiesta de la Policía tras el covid

La comisaría de Ibiza acogió ayer el acto del día de los Ángeles Custodios, festividad del Cuerpo Nacional de Policía, que tuvo un carácter especial porque hacía dos años que no se celebraba debido a la pandemia. El comisario, Manuel Hernández, inició su discurso con un mensaje de alivio: «Empezamos a respirar», pero inmediatamente recordó a «amigos y compañeros que no han podido con la enfermedad». «No les vamos a olvidar», agregó Hernández ante un auditorio formado por una representación de la sociedad pitiusa (alcaldes, concejales, policías locales, asociaciones empresariales, entre otros), más reducida que en la época precovid. Tampoco hubo canapés ni bebida, como cuando no había virus, y las sillas estaban separadas para mantener la distancia de seguridad. Las mascarillas, obligatorias, no se quitaron ni siquiera durante los discursos, y en la entrega de las condecoraciones los tradicionales abrazos y apretones de manos de enhorabuena fueron sustituidos por ligeras inclinaciones de cabeza y el gesto de llevarse la mano al corazón.

«Este virus ha cambiado nuestra forma de afrontar la vida y nuestra profesión. Las reglas estaban cambiado continuamente. Había que adaptarse y hacerlo de una forma coherente», aseveró Hernández, que al mismo tiempo que lanzaba un mensaje de optimismo -«Estamos ya cerca de recuperar la normalidad, es la mejor coyuntura que hemos tenido desde el 15 de marzo de 2020»-, reconoció el trabajo y la dedicación de los policías del cuerpo, que han estado en primera línea durante la pandemia al servicio de los ciudadanos.

El director insular de la Administración del Estado, Enrique Sánchez, ensalzó y agradeció la vocación y el sacrificio que han demostrado los policías durante la pandemia y su trabajo para la sociedad. El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, también expresó su reconocimiento a la labor e implicación del Cuerpo Nacional de Policía.

Tanto Hernández como Sánchez dieron las gracias al Ayuntamiento de Ibiza por reformar doce viviendas en sa Penya y destinarlas al alquiler, a un precio simbólico, para policías. El comisario subrayó que el problema de la vivienda en Ibiza, muy escasa y cara, es la principal dificultad para conseguir que funcionarios de la Policía se queden en la isla, y mantener una mayor estabilidad de la plantilla.

El comisario recordó como uno de los episodios más remarcables del año que varios agentes evitaron que dos personas se quitaran la vida en Ibiza: «Que los policías evitaran dos suicidios demuestra lo cerca que estáis de las personas más vulnerables», agregó después Sánchez en su discurso.

Siete policías recibieron la Cruz al mérito policial con distintivo blanco para premiar su trayectoria y dedicación.