Un hombre de 76 años, la víctima número cien de la pandemia este año en Ibiza y Formentera

Cien personas han fallecido ya en lo que de año por coronavirus en las Pitiusas. La última muerte de la pandemia se produjo el pasado sábado, según comunicó ayer la conselleria balear de Salud, que desde hace unas semanas no actualiza los datos de covid durante el fin de semana. La última víctima mortal causada por el virus es un hombre de 76 años con patologías previas que en el momento de su fallecimiento se encontraba en la unidad de críticos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, detalló Salud.

Este hombre no sólo es la víctima número cien de este año sino también la número 30 de la presente ola, según el histórico de datos de la conselleria balear de Salud. El 57,2% de los fallecidos hasta el momento son hombres y el 80% de ellos superaban los 70 años, según detalla visor covid, la página de la conselleria con todos los datos de la pandemia.

Durante el fin de semana se han reducido un 7,4% los contagios activos de coronavirus en Ibiza y Formentera y un 10,8% menos el número de enfermos de covid ingresados, aunque hay que tener en cuenta que se ha producido un fallecimiento. Desde el viernes los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses han detectado once nuevos contagios (cuatro notificados el sábado, seis el domingo y uno hoy). Los nuevos casos son una tercera parte de las altas que han dado los médicos, alrededor de 34, lo que ha supuesto una reducción de los contagios activos, que han pasado de los 325 que se registraban el viernes a los 301 que se contabilizaban ayer. Se trata de la cifra más reducida de los últimos once días, según el histórico de la conselleria.

Menos hospitalizados

El número de enfermos de coronavirus que necesitan atención hospitalaria ha pasado de los 37 del último recuento del viernes a los 33 que Salud comunicó ayer, es decir, que hay cuatro ingresados menos: tres que se encontraban en planta y uno menos en unidades de críticos, aunque hay que recalcar que esta última reducción se debe al fallecimiento del paciente de la Policlínica.

El Hospital Can Misses acoge a 28 enfermos en planta y tres en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Desde la gerencia detallan que únicamente el 42% de ellos tiene aún el virus activo, por lo que en la planta F de Medicina Interna, la planta covid, únicamente hay una quincena de pacientes aislados. En esta misma situación están dos de los tres hospitalizados en la UCI. A ellos hay que sumar los dos que están en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario: uno en planta y otro en su propia unidad de críticos.

En sus casas, con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria dado que se encuentran en estado leve o asintomático, hay 268 personas: 263 en Ibiza y 5 en Formentera. Durante el fin de semana no se han registrado cambios en el número de sanitarios que están en vigilancia (seis) ni en el de contagiados (cinco).