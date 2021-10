Sigue la pandemia del coronavirus en Ibiza y Formentera.

Ibiza y Formentera vuelven a estar por debajo de los 300 contagios activos de coronavirus, situación que únicamente se ha dado un día, hace cerca de dos semanas, desde el inicio de la presente ola. En estos momentos las Pitiusas contabilizan 291 afectados, la cifra más baja registrada desde el pasado 5 de julio, cuando eran 264, según los datos de la conselleria balear de Salud.

Se alcanza esta cifra después de una jornada en la que el número de altas dadas por los médicos (más de veinte) casi duplicaron a los positivos (doce). Se reduce el número de contagios activos a pesar de que el de nuevos casos es el más alto de la última semana. Diez de ellos en Ibiza y dos en Formentera. En esta isla no se confirmaba un contagio desde el pasado martes, según el histórico de datos de la conselleria.

El número de enfermos covid que necesitan atención hospitalaria no ha variado en las últimas 24 horas, siguen siendo 33. Tampoco su distribución en función de su gravedad (29 en planta y cuatro en unidades de críticos) ni por centros sanitarios: en Can Misses hay 28 en planta y tres en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) mientras que la Policlínica acoge a uno en planta y otro en us propia unidad de críticos.

A ellos hay que sumar los 258 afectados que se encuentran en aislamiento en sus propias casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria. Un total de 252 en Ibiza y seis en Formentera.

Los sanitarios en vigilancia por haber estado en contacto con el virus (seis) o contagiados (cinco) se mantienen sin cambios por octavo día consecutivo.

El brote que ha desencadenado la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 se originó en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Desde allí, el Covid-19 se ha extendido por todo el mundo.