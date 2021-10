Las asociaciones de salud mental de Ibiza y Formentera, desbordadas por los efectos de la pandemia

La de la salud mental es la ola silenciosa de la pandemia. Lo tienen claro, aunque para ellas ese silencio social son gritos desesperados, la Asociación Pitiusa Pro Salud Mental (Apfem) y la Asociación Asperger Ibiza y Formentera, que ayer participaron en un encuentro con la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, y el coordinador de Salud Mental, Oriol Lafau, uno de los actos previstos durante esta semana, en la que el domingo se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental.

«Estamos desbordados. La pandemia ha hecho que afloren muchos casos que no están diagnosticados», comenta Antonella Greco, gerente de Apfem. Entre ellos, «mucha gente muy joven con ideas autolíticas, chicos de 18 o 19 años con alteraciones del ánimo», señala la responsable de la entidad, que precisamente por este motivo tiene previsto realizar un curso específico para sus profesionales sobre regulación emocional. El objetivo es intentar atender mejor a este nuevo perfil de persona que acude pidiendo ayuda y para el que no hay un recurso específico. No lo pueden incluir en sus iniciativas porque no tienen una discapacidad ni un diagnóstico, el programa de prevención del suicidio tampoco es adecuado.

«Es muy complicado», reconoce Greco, que destaca también como la situación del último año y medio ha supuesto un aumento del consumo de sustancias de algunos de sus usuarios. «Me evado», te dicen. Pero cuando uno te cuenta que pone el coche a mucha velocidad en la carretera y otro que ha estado a punto de pegar a su abuela ya ves que hay un problema», detalla la gerente de la asociación, que señala que la pandemia «nos ha puesto en jaque», aumentando los problemas de ansiedad, depresión y miedo a socializar. «Que es el miedo a disfrutar», apunta la gerente de Apfem, que considera necesario un centro cerrado de patología dual para atender a personas con trastornos mentales y adicciones. «Hay un centro de día pero no uno cerrado y tenemos casos muy graves que tampoco podemos tener en nuestras viviendas tuteladas», comenta.

Refuerzo escolar

«Reforzar la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, prestan una atención enorme y tienen sobredemanda. Más trabajadores», responde, sin dudarlo ni un segundo, Pedro González, presidente de la asociación de Asperger cuando se le pregunta, horas antes de la reunión, qué le pediría a la consellera.

Y no se queda ahí. El presidente de la agrupación considera necesario que haya refuerzo escolar en Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato para los alumnos con trastornos del espectro autista. «Necesitan un soporte especial más allá de Primaria», señala González, que se confiesa «preocupado» también por el hecho de que no se reconozca la discapacidad de las personas con Asperger. «En el Parlament balear se hizo el reconocimiento en forma de mención, pero luego eso, en muchos casos, no es así. Es algo que nos cuesta entender», continúa González, que asegura que se ha denegado la discapacidad a algunos de sus usuarios.

El presidente de la asociación de Asperger señala que la pandemia «ha golpeado a todos», pero recalca que en el caso de los niños con trastornos del espectro autista «su forma de vida ha saltado por los aires». En este sentido, recuerda que los niños con Asperger «entienden el mundo de una forma muy concreta» y que los cambios derivados del virus les han supuesto mucho sufrimiento.

González confía en que las propuestas del plan estratégico de salud mental no se quede sólo en el papel, «que es muy bonito», sino que sea una realidad que sirva para acabar con la «soledad» y el «desprecio» que sienten a veces los enfermos.