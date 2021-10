El PI de Ibiza se desmarca de Torres y critica sus "formas" en la crisis de gobierno de Sant Antoni

El PI de Ibiza se desmarca de la actuación del primer teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Torres, en la crisis de gobierno municipal. A través de un comunicado, El PI informa de que la ejecutiva insular del partido y los comités del partido en Vila, Sant Josep y Santa Eulària «se desvinculan por completo de las decisiones de Torres, que actúa por su propia cuenta».

El presidente del PI de Eivissa, Antoni Roldán, lamenta que Torres no haya informado de nada de lo que está sucediendo en el Ayuntamiento y que, pese ha intentado que lo hiciera, no lo ha conseguido, lo que ha obligado al partido a desmarcarse del representante del partido en el Consistorio a través del comunicado. «No podemos permitir que los ciudadanos piensen que es una decisión que ha adoptado el PI de Ibiza. Sin entrar en el fondo del asunto, que asegura que desconoce, Roldán asegura, no obstante, «no está en contra» de Torres, pero sí de «las formas» con las que está actuando.

«El PI insular no tiene nada que ver, y entendemos que las maneras no son las correctas, otra cosa es el fondo. A lo mejor estamos de acuerdo, pero no sabemos nada. Toda la ejecutiva excepto él y Lucía Ribas [coordinadora del departamento que gestiona Joan Torres] no están de acuerdo en los métodos que se están empleando para hacer las cosas», asegura Roldán, en referencia a los pulsos en público que mantiene Torres con el alcalde, Marcos Serra, del PP, y a la ruptura de la unidad de voto. «Cuando se forma parte de un equipo de gobierno, la responsabilidad debe ser otra», indica Roldán.

El presidente del PI de Ibiza también asegura que la posición del partido, en contar de las formas de Torres, «no tiene nada que ver» con las diferencias internas en el congreso balear. Torres y la mayoría de los militantes del PI de Sant Antoni apoyaron a Tolo Gili, que se impuso a la candidatura que encabezaba el propio Roldán. «Solo faltaba que tuviera que ver con esto. [Joan Torres] puede apoyar a quien le dé la gana. No iba en contra de mí. Quizá entendía que la gente que iba en la lista de Gili es mejor que la que iba en la mía. No creo que el problema fuera yo, que no me llevo mal con él», agrega Roldán.