Buen año para la avena

Hace un año, la cosecha de avena fue muy pobre, tanto que apenas se recogieron un par de toneladas. Esta temporada ha sido muy diferente: se han recolectado 60 toneladas, muchísimo más que en 2020 y que en 2019 (24 toneladas). Según Juan Antonio Prats, gerente de la Cooperativa de Sant Antoni, se debe a que «este año se han sumado más productores grandes. De un año a otro se nota si siembran o no, o si se lo quedan para ellos y no llevan su producción a la cooperativa. A veces la diferencia no es porque la producción haya aumentado o disminuido, sino sólo por eso». La mayor parte de la avena salió de los campos de «tres o cuatro productores, que traen a la cooperativa 16, 18, 14 toneladas…».