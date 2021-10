Un 25% de los ginecólogos de Can Misses son objetores del aborto

El médico reconoce que en otras regiones del país el porcentaje de objetores del aborto «es mucho más elevado». De hecho, asegura que hay regiones en las que no hay ningún centro público que los practique, sólo privados. El jefe del servicio lamenta las informaciones que han surgido en las últimas semanas sobre las dificultades de algunas mujeres para someterse a una interrupción del embarazo: «Una sola noticia a nivel nacional, con la caja de resonancia que es Madrid, destroza la imagen». De hecho, el ginecólogo asegura que a raíz de estas informaciones han visto en las consultas «a mujeres preocupadas», preguntando cuál es la situación aquí. «Les decimos que no tiene nada que ver», asegura el jefe del servicio, que explica que cuando vienen «médicos sustitutos» a la isla descubren que la realidad en Balears no es la misma que en sus comunidades autónomas. «Hay regiones en España en las que se ha mantenido la tradición», comenta el médico, que no entiende por qué con la evolución de la sociedad y la renovación de las plantillas que se ha producido en los hospitales desde los años 80 aún hay mujeres que no pueden abortar en la sanidad pública. «Me extrañan esos niveles de objeción, no entiendo por qué ocurre. Además, la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación que está en la cartera de servicios de Sistema Nacional de Salud», recuerda. «Cualquier centro público dispone de recursos para dar una prestación correcta», afirma Moreno, que recuerda que cada año mueren en el mundo unas 60.000 mujeres por abortos realizados en condiciones no seguras —«unos 25 millones»—, eso sin contar los millones de mujeres que sufren secuelas.