Ponga un policía en su barrio

Mi alcalde es un bocazas o un negrero. Es indecente que Rafa Ruiz celebre lo que es una magnífica noticia, la rehabilitación de una de las manzanas más degradadas de sa Penya y la entrega de doce pisos a policías nacionales por un alquiler «simbólico», alardeando de que con esta jugada mata «dos pájaros de un tiro», ya que el Fort Apache de la pasma incrementará la seguridad del barrio. ¿Pretende acaso Ruiz que estos trabajadores públicos estén permanentemente de servicio? ¿Que su hogar no sea refugio, sosiego y descanso sino un caballo de Troya para los traficantes? Si los agentes van allí es solo por la carestía de la vivienda y me atrevo a pronosticar que muy pocos se decidirán a trasladar a sus familias a un barrio infectado de ratas, basura, jeringuillas..., en el que los detestan y donde los vecinos que no son de los clanes sufren, en muchos casos, un acoso inhumano. Serán pisos de paso mientras ganan puntos en el purgatorio ibicenco para acceder a un destino que no los penalice económicamente y que en nada contribuirán a aliviar la precarización del cuerpo en la isla. Aunque admito que la idea de Ruiz es tentadora. De hecho, a mí también me gustaría tener policías en el barrio. Porque igual así, cuando a las 4 de la madrugada el fragor de la fiesta no nos dejara dormir ni con las ventanas cerradas, los residentes no estaríamos tan vendidos e indefensos. En sa Penya hace falta más presencia policial, sí, pero de patrulla y a pie de calle.