Marisa Peer: «Una simple palabra puede cambiarlo todo»

Marisa Peer es una reconocida terapeuta de la mente y el comportamiento que trata los problemas desde la hipnosis con su terapia Rapid Transformation Therapy para aliviar el dolor emocional y físico, y cambiar la vida de las personas. Es autora de cinco libros y acumula tres décadas de experiencia.

¿Qué le ha traído a Ibiza?

He venido muchas veces, me encanta la isla y sus playas, ya que es diferente y diversa, muy orgánica y cuida el medio ambiente. España es uno de mis destinos favoritos. Esta vez vengo de la mano de Six Senses.

¿Qué es una terapeuta?

Es alguien que trabaja con los pensamientos y el estado mental de las personas. El terapeuta sabe que cualquier comportamiento es fruto de algo. La gente que me consulta me dice: soy muy tímido, no sé hablar de ciertas cosas o me cuesta amar. Les digo que no hemos nacido así, sino que es una causa de ello. Nadie nace diciendo que no es capaz de amar o de no encontrar lo que busca, sabes que algo ha causado ese comportamiento, nuestro trabajo es saber qué lo ha causado y deshacernos de ello.

¿Cómo inició su carrera en esta compleja disciplina?

Uso la hipnosis porque es muy efectivo con esta terapia. Cuando vas al traumatólogo porque te has roto un brazo, no te preguntan demasiado, lo arreglan y ya está. Muchos pacientes acuden a mí porque el comportamiento se ha somatizado en alguna parte del cuerpo con migrañas, dolor de barriga o problemas cutáneos, que intento arreglar buscando el inicio. Trato de trabajarlo todo al mismo tiempo.

¿Se puede cambiar la vida de una persona con la terapia?

Mucho. Hace poco vino una paciente que tenía conjuntivitis y no podía parar de ir al baño, me contó que a los once años sus padres la echaron de casa como a un perro y desde entonces tuvo que buscarse la vida como pudo, se metió en las drogas y tuvo que vivir en la calle. Entendí que su cuerpo estaba llorando de alguna manera, se había negado tantas lágrimas durante tanto tiempo que por algún lado tenía que salir el dolor. Estas situaciones tan anormales hay que tratarlas y no apartarlas, hay que usar la terapia para aliviar el dolor emocional y el físico para poder recuperarse. La negación agrava siempre el problema.

¿Los abusos requieren también de estudio y terapia?

Otra paciente me contaba que su padre murió, pero nunca llegó a llorar. Si tú no expresas dolor, tristeza o lamento tu cuerpo lo hará por ti en forma de ataques de pánico o trastornos en la piel, porque algo se ha quedado sin resolver. El hecho de que alguien haya abusado de ti cuando eres pequeño no quiere decir que tengas algún desorden mental, sino que la persona que ha abusado lo tiene, hay que verlo desde otra perspectiva.

¿Es más fácil cambiar la forma de pensar o la forma de vida?

Cambiar tu forma de pensar no tiene que cambiar tu forma de vida. Imagina que tienes un marido e hijos y estos llenan los muebles de cocina de mantequilla de cacahuete y nadie hace nada. No se trata de cambiar a tus hijos o a tu marido, sino como tú ves las cosas, porque un día los niños se irán y estarás sola con un bote de mantequilla de cacahuete. Cuando cambias tu manera de pensar, automáticamente cambias tu vida de todas formas, es instantáneo, gratuito y no cuesta mucho esfuerzo.

¿Cómo ha sido su experiencia con las ‘celebrities’ y famosos?

Todas las personas somos iguales, si tenemos cobijo y comida los problemas son los mismos. La gente en general piensa que ‘no son lo suficiente…’ Una celebrity puede sentir que su madre la dejaba apartada y no le hacía caso, mientras que su madre se ausentaba porque tenía que trabajar y ganar dinero para mantenerla. La niña pensaba que no era lo suficientemente adorable para que su madre se quedara con ella. Lo más triste que hay es que un niño no se sienta querido, porque no se querrá él mismo.

¿Puede nombrar a algún personaje célebre que le haya sido más fácil o difícil de tratar?

He tratado a muchas celebridades que eran muy groseras, pero conmigo siempre han sido muy agradables porque saben que les puedo desenredar y ayudar. Los más difíciles han sido muy agradables conmigo.

¿Tiene la capacidad de leer la mente de la gente y cambiarla?

No puedo leer sus mentes, pero puedo leer su comportamiento. Tus pensamientos crean tus sentimientos, los sentimientos crean tus actos y tus actos tu comportamiento. Si piensas que no eres lo suficientemente bueno y ese pensamiento te hace estar triste esto hará que no socialices, no tomes ningún riesgo o no busques el trabajo de tus sueños. Pero si cambias esa actitud por una más positiva de ‘soy suficiente’, tengo emociones positivas, agradables y reconfortantes, esto influirá en mi comportamiento para quedar con gente o buscar un trabajo más interesante. Los comportamientos cambian porque mi pensamiento cambia.

¿Y en cuánto tiempo cambia?

En una hora o 90 minutos, no tarda mucho. Mucha gente piensa que la mente es muy compleja y es difícil de cambiar, pero no es así. Un ejemplo: una paciente que estaba delante del avión a punto de cogerlo y tenía miedo a morir. Cambiar ese sentimiento de miedo por entusiasmo es fácil, la mente no lo distingue. Puedes cambiar el sentimiento de miedo a morir por voy a tener una bonita experiencia. Si te repites que tienes expectación en vez de nervios la mente cambia a positivo.

¿Con una sola palabra?

¿Cómo es posible que una simple palabra pueda cambiarlo todo? Lo mismo ocurre en la manera que hablamos a nuestros niños. En vez de decirles al subir a un árbol ‘Cuidado no te vayas a caer y hacer daño’, podemos cambiarlo por ‘vas a pasar un momento divertido cuando estés ahí arriba’. No hay nada seguro en la vida, pero puedes cambiar el modo en el que ves las cosas, puedes vivir con miedo o con emoción.

¿El secreto para ser feliz es creer fielmente en uno mismo?

La felicidad es una elección. Puedes decir mis hijos, mi marido, el tráfico y mi trabajo me están volviendo loco o soy afortunado porque tengo unos hijos maravillosos, una pareja, un coche y un trabajo. Mucha gente no es consciente de que eres libre para pensar algo positivo o negativo, pero no eres libre para ver lo que ese pensamiento negativo le hace a tu cuerpo. Somos libres para escoger un pensamiento u otro, pero no para escoger todas esas enfermedades que pueden aparecer por tener esos pensamientos negativos, como el terror, la angustia o el miedo.

¿La comida influye negativamente en nuestro organismo?

Sí, tiene mucho que ver. Esto es una de las cosas que me gustan de España, tiene unos productos excelentes. Donde yo vivo en América la gente tiene una dieta muy desequilibrada. Si te gusta tu cuerpo te puedes gustar a ti mismo: Me voy a tratar bien y darle a mi cuerpo buena comida, agua etcétera. Cuando no te gusta tu cuerpo comes cosas malas para el organismo. Siempre digo ‘Si es una planta cómetela, pero si está hecho de una planta (es procesado) nunca te lo comas’.

¿Con qué sueña?

Mi método está ya en muchas escuelas, pero me gustaría que estuviera en más y en otros lugares como prisiones o hospitales.