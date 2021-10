Otoño de sabor y saber local

El Molino de Sant Miquel acogió el jueves la presentación de una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas de Otoño #IbizaSabors2021, organizadas por la Pimeef y el Consell de Ibiza, que comenzaron ayer y se prolongarán hasta el 4 de noviembre, con las tradiciones gastronómicas ibicencas, las marcas de garantía y el producto local como protagonistas.

Productos de temporada

En esta ocasión, los más de 20 restaurantes participantes incluirán en el menú, al menos, un plato principal basado en los productos más emblemáticos y de temporada de la isla como el pollo payés, la raya, la calabaza y la algarroba y todo ello bañado, como siempre, con vinos, aceites y licores con denominación IGP de Ibiza.

Al acto asistieron el director Insular de Agricultura del Consell de Ibiza, Joan Marí Guasch; la regidora de Comerció del Ayuntamiento de Ibiza, Dessiré Ruiz,; y la presidenta de PIMEEF Restauració, Verónica Juan.

Por parte de los productores hubo una representación de los productos de Ibizkus, Can Maymó , Can Rich, Marí Mayans, Fluxà , Cofradía de Pescadores de Ibiza, Frutos Secos Ibiza, Ecofeixes, Forn Can Coves , Cooperativa San Antonio y la Asociación de Productores Avícolas.