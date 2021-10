«Los cigarros electrónicos son la mayor amenaza»

Las Jornadas de Neumología (y ya van 14 con la de este año) no son el mejor lugar para citar a Leslie Nielsen («Elegí un mal día para dejar de fumar») ni a Manuel Vicent («El amor es como un cigarrillo, mi corazón se quema entre tus dedos y mi vida se abrasa cuando se acerca a tus labios y en tu boca se consume»). Te corren a gorrazos. Y con razón, porque para los neumólogos, los pitillos son el enemigo público número uno, los principales causantes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), a la que ayer se dedicó buena parte de la jornada, y el cáncer de pulmón.

El tabaco en todas sus variantes. Porque lo que quedó ayer claro es que no sólo el cigarro típico es la causa de que muchos terminen sus días literalmente atados a una botella de oxígeno. El tabaco de liar, su combinación con cannabis y los cigarrillos electrónicos, así como las pipas de agua (también las eléctricas), están causando estragos entre la población. El neumólogo y moderador Carlos Jiménez, especialista en tabaquismo, advirtió, precisamente, que «la gran amenaza ya no es el cigarrillo convencional, sino el electrónico».

La Mesa del Tabaco, con la que comenzó la jornada de ayer y que fue moderada por Jiménez y Antonio Cascales, organizador de esta cita anual, empezó con la ponencia ‘Tabaco y cannabis’, en la que José Ignacio de Granda insistió en que la combinación de ambas sustancias «aumenta los efectos en la salud», que resultan así «más graves» y provocan «una mayor adicción». La mayoría fuma el cannabis mezclado con tabaco, pero un 5% lo hace con pipa de agua y un 2% con cigarros electrónicos. Otro 2% se lo come... en pasteles. Lo alarmante, dijo, es que los jóvenes se inician en los porros «desde los 15 años». En ese sentido, advirtió de que «es la puerta de entrada al tabaco». Uno de cada seis adictos a la marihuana «empieza en la adolescencia».

De Granda refutó la creencia de que no es dañino para la salud fumar porros: origina desde cáncer testicular a inflamación pulmonar, ictus, trastornos del humor, actúa en vías cerebrales, altera el sistema inmune, provoca que las infecciones sean más frecuentes... Y tienen un efecto pernicioso sobre los pulmones: «A más tiempo de consumo, más probabilidad de perder las funciones de ese órgano».

Antes de hablar del cigarrillo electrónico, Jaime Signes, jefe del servicio de Neumología del hospital Clínico Universitario de Valencia, quiso dejar clara una cosa: que no tiene relación con la industria tabaquera (quedó evidente por los continuos zascas que le dedicó) ni con ninguna de sus fundaciones. Lo cual es de agradecer porque no son pocos los médicos que, recompensados por determinados lobbys, no dudan en propagar las excelencias de, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Signes avisa de que su uso «se ha normalizado», hasta el punto de que en Estados Unidos ya se considera un problema de salud pública, sobre todo porque causa furor entre los jóvenes. ¿Causan daño esos aparatos que se vendieron inicialmente como inocuos? Pues parece que sí: en 2016, recordó, aparecieron en Estados Unidos casos de cuadros agudos pulmonares en personas que vapeaban. Alrededor de 2.800 ingresaron en hospitales. Hubo 68 muertes. La edad media de los afectados, 24 años. De los muertos, 49 años.

El neumólogo cita estudios que afirman que, en el caso de los cigarrillos electrónicos, la nicotina tarda en llegar al cerebro lo mismo que si se incinera un pitillo convencional. Según otro informe científico realizado entre 12.000 jóvenes usuarios, el 24% tenía tos o pitos. Uno de cada cuatro.

¿Y por qué, pese a que dañan la salud, siguen vendiéndose? «Hablamos de dinero. Plata, pasta, dólares». De ahí que Phillip Morris comprara a un fabricante de cigarros electrónicos por 12.800 millones de dólares y que su CEO, Jacek Olczak, confíe en que 40 millones de fumadores se pasen de aquí a cuatro años a las alternativas «sin humo». Es curioso, añade Signes, que en una página de esa empresa tabaquera, haya una sección para quienes quieren dejar de fumar que dirige a la página de los cigarrillos electrónicos.

El fabricante de Marlboro también se hizo este verano con un buen paquete de acciones de Vectura, fabricante de inhaladores: «Con eso tendremos que luchar», lamenta Signes. «Para que no nos pase -avisa- como a quienes recomendaban cigarros normales hace años a nuestros abuelos, para que no se nos quede la misma cara de tontos, debemos tener en cuenta que el futuro es un mundo libre de tabaco, no libre de humo».

La hermana pobre

El tabaco de liar «es la hermana pobre», según Juan Antonio Riesco, neumólogo del hospital universitario San Pedro de Alcántara de Cáceres. Pero no por eso es sano. Su consumo va en aumento: en plena pandemia, el 54,7% fumaba tabaco convencional, y un 26,1%, el de liar. El electrónico, un 4,3%. Puros, un 2,4%. Es decir, uno de cada cuatro fumadores se liaron pitillos en el estado de alarma.

Su éxito se debe a que «es más barato», por tener menor carga fiscal, y a que «se promociona durante las crisis económicas y en momentos de dudas legislativas». Caen principalmente en sus redes los jóvenes, «por tener menos recursos». Y lo más peligroso: sus usuarios lo perciben «como más saludable, menos adictivo, menos nocivo para salud». Son «falsas creencias». Su patrón de consumo apenas tiene diferencias con el del cigarrillo. De hecho, lían el primero del día «antes que el convencional»: el 48% en menos de cinco minutos tras levantarse; el 42%, entre 5 y 30 minutos después; más de 30 minutos, el 10%. Y consumen la misma cantidad diaria.

Además, «dan más caladas y cada una es más duradera en el tiempo, lo cual tiene consecuencias», advierte Riesco. Sus fumadores creen que es menos adictivo, pese a que los niveles de estas sustancias y de las cancerígenas son elevados. Así, sus tasas de benzopirenos «son más altas que en el cigarrillo convencional; las de nitrosamina, iguales». Y las de monóxido de carbono (CO), «claramente superiores» a las de un cigarro.

También está de moda la pipa de agua, según explicó en la jornada el neumólogo José Javier Lorza. Los narguile y las pipas electrónicas, su diseño y la forma en que se consume en ellos el tabaco, seduce a los jóvenes. Pero tampoco es inocuo. Cada calada supone insuflar en los pulmones 500 centímetros cúbicos de humo. Con un pitillo convencional, 50. Las aspiraciones son más largas, quizás porque el humo «es fresco, no irrita, es dulce, tiene sabor, es agradable». Compartir un narguile con amigos equivale a fumarse entre todos «un paquete de 20 cigarrillos».

Lorza afirma que produce adicción, que tiene más alquitrán y nicotina que un cigarro normal y que provoca disnea, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor torácico, mareo, ataxia, alteración de la memoria y de la conducta, síndrome neurológico tardío...

La pipa de agua vuelve a triunfar porque es «col, gay, mola, socializa, es romántico, moderno, asequible»

Durante los momentos más duros de la pandemia se redujo su consumo «porque la gente tuvo menos oportunidades para juntarse a consumirlo» con otros. Pero vuelve a triunfar porque es «col, gay, mola, socializa, es romántico, moderno, asequible». Sus consumidores creen que no genera adicción al ver que el agua sale sucia. Es falso: «El humo tiene los mismo tóxicos o más que el tabaco convencional. Y genera adicción. Hasta creen que es medicinal, natural, sano». Pero no. Mata lentamente.