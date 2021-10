El promotor decide aparcar el proyecto de la megamansión de Cap Martinet en Ibiza

No habrá mega mansión en es Puig d’en Vinyets, en Cap Martinet. El promotor «ha renunciado a seguir adelante con el proyecto», anunció ayer la alcaldesa, Carmen Ferrer, en el pleno de la corporación cuando respondía a una moción de control presentada por el PSOE sobre esa polémica promoción.

La macrovivienda, situada en la zona residencial de la calle Verderón, iba a ocupar 1.324 metros cuadrados y a tener 5.532 metros cúbicos de construcción, así como una piscina con un espejo de agua de 148 metros cuadrados. La propiedad propuso esa mansión en un estudio de detalle como alternativa a las cuatro viviendas que, según el planeamiento, tiene derecho a levantar en ese terreno y que, de edificarse, ocuparían una superficie total de 1.918 metros cuadrados (600 más que la mansión). Cada uno de los inmuebles podría disponer de una piscina, con un espejo total de 284 metros cuadrados (136 metros cuadrados más que la única pileta del megachalé), su ocupación alcanzaría el 29% (frente al 22%), su edificabilidad sería del 0,5 (la máxima; 0,4 la del nuevo edificio) y el volumen total de construcción de los cuatro edificios sería de 6.000 metros cúbicos (500 más).

Inversión arriesgada

Ferrer explicó en el pleno que, «debido al riesgo de inversión que está asumiendo» y aun creyendo que su proyecto es factible legalmente y que reduce parámetros respecto a la posibilidad de alzar allí cuatro casas, el promotor «renuncia a seguir adelante con el estudio de detalle» y presentará otra opción edificatoria.

Un portavoz del Consistorio indicó que el escrito de renuncia fue presentado en el Ayuntamiento en las últimas 24 horas. De hecho, la alcaldesa mencionó en el pleno que «acababa» de entrar: «Ese proyecto -advirtió Carmen Ferrer- ya no tendrá estudio de detalle y la propiedad acudirá directamente a los derechos urbanísticos que tiene», lo que se puede interpretar como que podría ahora hacer valer su derecho a construir cuatro edificios en vez de sólo uno.

Vicent Torres, Benet, portavoz del PSOE, ni se inmutó después de que la alcaldesa comunicara que el proyecto de macromansión quedaba definitivamente aparcado, y mantuvo que podría «provocar graves precedentes para el municipio», así como «efectos perniciosos para el modelo urbanístico». Cuestionó además los «fundamentos jurídicos» utilizados por el equipo de gobierno para avalar la aprobación inicial del estudio de detalle, y advirtió de «las consecuencias económicas» (por las indemnizaciones) que podría tener para el Consistorio que, una vez aprobado definitivamente, el permiso para edificar «fuera anulado por estamentos superiores».

La alcaldesa expresó sus dudas sobre si Benet había estudiado el expediente del estudio de detalle y le recordó que tanto en las Normas Subsidiarias como en la Ley de Urbanismo de Balears (LUIB) «hay instrumentos de microplaneamiento que permiten» cambios como el propuesto por el promotor en ese terreno. Basta, le explicó, con que no haya incrementos de altura, ni de edificabilidad, ni alteraciones de usos, ni de densidad de población, ni perjuicio a los edificios colindantes.

También insistió la alcaldesa en que ni ella ni su equipo respaldan ese proyecto: «Nosotros no avalamos nada. Hay un criterio técnico de planeamiento amparado en los criterios urbanísticos de las NNSS y la LUIB y eso está avalado por el equipo jurídico del Ayuntamiento [...] Yo no defiendo el proyecto, sino que se cumpla la legalidad. Otra cosa es que se apruebe finalmente o no. Al final entra nuestra [del equipo de gobierno] apreciación».

Como Mónaco

Era «legal y lícito» presentar el estudio de detalle, afirmó. Otra cosa son los peros que el Consistorio pudiera ponerle posteriormente, lo cual ya no ocurrirá tras suspenderse el procedimiento.

El socialista, no obstante, insistió en que dudaba de la legalidad del procedimiento y señaló que, como 80 vecinos de la zona, su formación había presentado alegaciones.

Vicent Torres se preguntó si lo que quiere la alcaldesa es «construir un Mónaco»

En tono dramático y a pesar de que minutos antes Ferrer ya había anunciado que la macromansión no vería la luz, el portavoz del PSOE se preguntó si lo que quiere la alcaldesa es «construir un Mónaco». La principal edil insistió: «Da por hecha una casa que ni se ha aprobado». Y que ha acabado metida en un cajón.