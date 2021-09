Marcos Serra: "A veces pienso que Torres está buscando que lo destituya"

A pesar de que la dinámica actual del equipo de gobierno de Sant Antoni parece insostenible, el alcalde, Marcos Serra, aún confía en «reconducir la situación». No entra en sus planes la destitución del primer teniente de alcalde, Joan Torres, pese a sus ya repetidos desplantes en el pleno. Por ello, Serra reconoce que le «sorprendió» que el propio Torres apuntara la posibilidad de que el alcalde pudiera optar ayer mismo por echarle del gobierno. «A veces me hace pensar que lo está buscando», señaló Serra a este diario tras el pleno.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que si PxE sale del gobierno, se cae automáticamente el gobierno del PP de Marcos Serra. «Es importante seguir gobernando para sacar adelante todo el trabajo que tenemos pendiente», justificó el alcalde, que prevé un encuentro la próxima semana con sus socios de gobierno para tratar de darle la vuelta a la crisis.

Serra asegura que estas situaciones son «frustrantes» y «cansan». Al ser preguntado sobre por qué siguió adelante y sometió a votación los cambios urbanísticas, pese a saber que iba a perderla, Serra responde: «Quieren que dé mi brazo a torcer para demostrarme que me pueden bloquear cosas. Quedan más retratados que otra cosa». También dijo que en el pleno que se tumbó la reestructuración de Urbanismo, Torres buscó «una excusa [las críticas a la gestión del pasado mandato], como también lo hace ahora, para demostrar que si él no quiere no se aprueban determinadas cosas». «Me exige un nivel de trabajo que él no demuestra en su departamento».

El alcalde admite que podría haber «más comunicación». De hecho, Torres explicó en el pleno su malestar por haberse enterado en la comisión informativa del lunes de que la propuesta de los fumaderos y salas de juego pactada había sido eliminada. El alcalde apuntó que se le había enviado una semana antes un mail con la propuesta definitiva, aunque no se le avisó de los cambios introducidos.