Las pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 22,3 millones en agosto, un 49,2% más que en el mismo mes de 2020, y acumulan un repunte del 36,3% en los ocho primeros meses del año, según datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, Ibiza y Formentera presentaron el mayor grado de ocupación, con un 81,3% de los apartamentos ofertados.

En agosto, las pernoctaciones de viajeros residentes en España alcanzaron la cifra de 16,1 millones, un 32% más que en agosto de 2020, mientras que las de los extranjeros totalizaron 6,1 millones, más del doble que el mismo mes del año pasado (+127,1%).

No obstante, en comparación con agosto de 2019, en ausencia de pandemia, las pernoctaciones extrahoteleras bajan un 14,6%, a pesar de que las pernoctaciones de los españoles se sitúan por encima del nivel precovid, al superar en un 15,2% las registradas en agosto de 2019. No ocurre así con los extranjeros, cuyas pernoctaciones en agosto de este año son un 49,5% inferiores a las del mismo mes de 2019.

Durante el pasado mes de agosto estuvieron abiertos en España 163.883 alojamientos extrahoteleros, lo que representa un 84,1% del total del directorio de establecimientos en ese mes.

Un 65,7% más en apartamentos turísticos

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos alcanzaron los 8,8 millones en agosto, un 65,7% más que en agosto de 2020. Las de viajeros residentes aumentaron un 46% y las de no residentes un 118,8%.

Durante los ocho primeros meses de 2021 el número total de pernoctaciones creció un 20,5% respecto al mismo periodo de 2020. El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) aumentó un 9,6% en agosto respecto al mismo mes de 2020.

Por comunidades, Comunitat Valenciana, Canarias y Andalucía fueron los destinos principales de los viajeros en el mes de agosto, con 2,2 millones, 1,5 millones y 1,4 millones de pernoctaciones, respectivamente.

Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido en apartamentos turísticos, con 1,2 millones de pernoctaciones. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en agosto fueron Benidorm, San Bartolomé de Tirajana y Tías.

Por su parte, las pernoctaciones en campings ascendieron a 10,3 millones en agosto, un 44,5% más que en agosto de 2020. Las pernoctaciones de viajeros residentes aumentan un 28,2% y las de no residentes un 143,5%.

Durante los ocho primeros meses de 2021 el total de pernoctaciones en este tipo de establecimientos aumentó un 55,5% respecto al mismo periodo de 2020. El Índice de Precios de Campings (IPAC) creció un 3,9% en agosto.

En agosto se ocuparon el 57,6% de las parcelas ofertadas, y el grado de ocupación en fin de semana alcanzaron el 61%.

Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 4,5 millones de pernoctaciones. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 78,2% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido en agosto con dos millones de pernoctaciones. La Costa Blanca (Alicante) presentó el mayor grado de ocupación, con un 77,7% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Torroella De Montgrí, Mont-Roig Del Camp y Tarragona.

Los residentes en turismo rural crecen un 15,6%

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural crecieron a más de 2,4 millones en agosto, un 15,6% más que en el mismo mes de 2020. Las pernoctaciones de viajeros residentes aumentaron un 7,2% y las de no residentes, un 106,8%.

Durante los ocho primeros meses de 2021 el número de pernoctaciones creció un 26,2% respecto al mismo periodo de 2020.

En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 46,1% de las plazas en agosto. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 56%.

Por comunidades autónomas, Castilla y León fue el destino preferido, con 362.311 pernoctaciones. Por su parte, Cantabria presentó el mayor grado de ocupación, con un 66,3% de las plazas ofertas. El Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) subió un 3,4%.

Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con 158.396 pernoctaciones. La Costa de Gipuzkoa alcanza la mayor ocupación, con el 84,2% de las plazas ofertadas.

Los albergues suben un 95,1%

Las pernoctaciones en albergues se situaron en agosto en 668.502, un 95,1% más que en el mismo mes de 2020. Las de residentes aumentaron un 91,8% y las de no residentes un 114,2%.

Durante los ocho primeros meses de 2021 el total de pernoctaciones se incrementó un 58,4% respecto al mismo periodo de 2020.

En albergues se ocuparon el 29,4% de las plazas en agosto. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 34,6%.

Por comunidades, Galicia fue el destino preferido, con 154.053 pernoctaciones. Baleares alcanzó la mayor ocupación en agosto, con el 64% de las plazas ofertadas.