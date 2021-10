Ciudadanos pide la destitución de Torres y un gobierno en minoría en Sant Antoni

El segundo teniente de alcalde de Sant Antoni, José Ramón Martín, de Ciudadanos, no sólo asegura que ha perdido «la confianza» en su socio de gobierno, el primer teniente de alcalde, Joan Torres, de Proposta per Eivissa (PxE), sino que considera que el alcalde, Marcos Serra, debe cortar de raíz los problemas internos con su destitución. «La situación no tiene ni pies ni cabeza. No se puede demorar más», asegura Martín, que agrega que, según su criterio, «la decisión que debe adoptar es muy clara: un gobierno en minoría porque no se puede continuar con este espectáculo bochornoso».

El concejal de Ciudadanos asegura que el alcalde está «secuestrado» por Torres y que el pacto del tripartito de centro derecha ha estallado ya que «cada dos por tres nos tumbarán las cosas que llevemos a pleno», en referencia a la pinza de Torres con los dos grupos de la oposición (PSOE-Reinicia y Unidas Podemos). De hecho, José Ramón Martín pone en duda que el PSOE, en el caso de que el alcalde eche del gobierno a Torres, quiera gobernar de nuevo con él. «Ya saben de la pasada legislatura lo que es tener a Torres de socio. No lo desconocen», apunta.

En contra de la intención del alcalde, el segundo teniente de alcalde considera que «no se puede» reconducir la situación. «No es una cosa de ahora [por la negativa de Torres de apoyar la modificación puntual del PGOU] sino que se arrastra desde principios de año». Dice que, en su aso, está «desesperado» por no poder sacar adelante proyectos en los que su partido se había comprometido porque Torres «los bloquea». Se refiere, por ejemplo, a la remodelación del Quartó de Portmany o las gradas del campo deportivo de Sant Rafel. «Está parado porque interesa que lo que gestiona Ciudadanos no salga», subraya.

El segundo teniente de alcalde revela que hace unos meses ofreció al alcalde su salida del equipo de gobierno con el compromiso de mantener el apoyo al PP pero desde la oposición. José Ramón Martín explica que el alcalde le pidió que siguiera porque en aquel momento no quería más líos en el Ayuntamiento». «Le dije que de momento continuaría, pero esto nunca se sabe», avisa. «Cada uno tiene sus compromisos con sus votantes y, si no los consigo, algo tendré que hacer», dice, al tiempo que señala que su partido «pactó con el PP». «No tenía ninguna intención de pactar con PxE. Sabía que nos podía traicionar como ahora se está viendo. Algún día contaré lo que pasó en la primera reunión con PxE», añade.