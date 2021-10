Los chicos de Apneef buscan votos para seguir sudando

Mañana, un grupo de chicos y chicas de la Asociacion de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef) correrán los primeros 500 metros de la Santa Eulària Ibiza Marathon. Ya han superado la infancia y son usuarios del proyecto de promoción de la autonomía a través de la actividad física, con el que la agrupación persigue «potenciar un hábito positivo para su salud y bienestar físico».

Así lo explica Apneef en la presentación que puede leerse en su ficha del concurso ‘La voz del paciente’, convocado por Cinfa, en el aspira a ser una de las 50 asociaciones que consiga una beca de 2.500 euros para poder mantener este proyecto. Para ello necesitan la ayuda de toda la sociedad pitiusa ya que se llevarán el dinero al agua las que consigan más votos. En la competición participan casi 400 proyectos de otras tantas entidades, por lo que quedar entre las 50 con más apoyos no parece fácil, aunque es más que factible. Soñar con ello es realista. De ello está convencido Álvaro del Toro, responsable de comunicación de Apneef y voluntario.

Ayer a media tarde el proyecto de la asociación ibicenca sumaba cerca de 170 votos. El ranking lo encabezaba, con más de 3.700 votos, la iniciativa de la Asociación de familias afectadas por el Síndrome Alcohólico Fetal. En el número 50, es decir, la última que conseguiría esos 2.500 euros si el concurso acabara ayer, se encontraba el proyecto de Debra, asociación de afectados por piel de mariposa, con algo más de 500 votos. A las seis de la tarde de ayer la propuesta de Apneef ocupaba el puesto número 153. «Es factible estar en el 50», afirma Del Toro, que asegura que en breve Apneef lanzará varias iniciativas para animar a la gente a que vote su proyecto, destinado a adolescentes y jóvenes.

«Atención temprana está cubierta pero a partir de los doce años no. No tenemos ayudas para programas para ellos y lo que no puedes hacer es, después de estar con nosotros desde muy pequeños, despacharlos y enviarlos a otra asociación», comenta Susi Fresneda, presidenta de Apneef. «Es un proyecto con el que llevamos ya unos años», apunta Carmen Bonet, tesorera de la entidad, que destaca que está destinado a aquellos chicos y chicas que, por sus características, no pueden participar en actividades físicas normalizadas. Así, a través de este programa, practican actividades deportivas a una intensidad adaptada a ellos y, además, como si fuera un juego. Esta semana, por ejemplo, han ido a jugar al pádel y mañana tienen una cita con el primer medio kilómetro de la maratón, donde el objetivo no es sólo que hagan ejercicio sino también «dar visibilidad» al colectivo. «Toda esa actividad física se complementa con nociones sobre alimentación saludable», continúa Bonet.

«Nuestro proyecto se basa en una gran variedad de actividades en las que a través del deporte, el juego y la actividad física trabajamos diversos aspectos del desarrollo de los jóvenes con discapacidad de las Pitiusas», se lee en la ficha del concurso de Cinfa, en la que recalcan que este programa complementa la atención terapéutica que reciben: psicología, pedagogía, logopedia, fisioterapia...

Cómo votar

«A través de la actividad física y el deporte trabajamos la autonomía, la coordinación, el equilibrio y la psicomotricidad, que es muy importante porque algunos de ellos tienen muchas rigideces», explica Tamara Delgado, monitora de ocio y terapeuta de la asociación. El proyecto, recuerda, surgió de la necesidad que planteaban los propios usuarios, a los que se adapta la actividad física para que puedan disfrutarla y obtener de ella el máximo beneficio posible.

Las votaciones se cierran el 20 de octubre. Para apoyar al proyecto de la asociación pitiusa únicamente hay que entrar aquí y clicar la opción 'vota' que aparece en la parte superior derecha. Pedirá un correo electrónico, con el que se controlará que únicamente se vote una vez, y al que llegará un mail para confirmar el voto. «Esto es muy importante y a alguna gente se le pasa», recalca Del Toro, que insiste en la importancia de conseguir estos 2.500 euros «para poder seguir adelante» con este proyecto con el que los jóvenes de Apneef ríen, socializan y sudan.