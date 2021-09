Torres tumba la modificación urbanística de Sant Antoni y lleva al límite la crisis del gobierno municipal

Visiblemente enfadado, Serra ha dicho que es «sorprendente» que se «siga obstaculizando» el departamento de Urbanismo y lamentó que, «irónicamente», se haya votado en contra de la propuesta cuando los grupos, al menos PSOE-Reinicia y PxE, estaban de acuerdo con su contenido. «Si no se apoyan estas iniciativas, así es difícil trabajar. Aquí se está más para hacer política que por el bien de Sant Antoni, y ustedes lo acaban de demostrar», ha criticado el alcalde en alusión sobre todo a su socio de gobierno, al que también ha echado en cara que no quisiera asumir la gestión de Urbanismo. «No es la primera vez que votan en contra. Si tantas ganas tienen y saben hacer tan bien y rápido las modificaciones del planeamiento, podían haber pedido este departamento que, siendo una patata caliente, yo asumí por responsabilidad», ha dicho Serra.

El alcalde se ha comprometido ante el pleno a incluir la regulación de las salas de juego y los fumaderos en la próxima modificación puntual del plan urbanístico que está «casi lista» y que, según ha dicho, podía ir al próximo pleno o «al siguiente». Ha insistido en que el secretario y lo servicios jurídicos no han visto el encaje legal para incorporar, tal como se planteaba, la propuesta de PxE en esta modificación puntual del planeamiento.

Torres ha lamentado que la prohibición o limitación de las salas de juego y los fumaderos es «lo prioritario, más que permitir piscinas en las terrazas de los hoteles». «Creo que hay que dejarlo un mes sobre la mesa y se busque la fórmula legal para que se incluya en esta modificación puntual», ha dicho reiteradamente el primer teniente de alcalde, al tiempo que ha recordado que en el pleno de octubre de 2019, hace casi dos años, el pleno ya aprobó por unanimidad restringir al máximo la implantación de salas de juego en el municipio.

Torres ha llegado a decir al alcalde que no se trataba de ver quien es «más cabezota»: «Usted por negarse a no dejar este tema sobre la mesa o yo por votar en contra. Me hará votar en contra y me sabrá muy mal».

El grupo PSOE-Reinicia había anunciado hace unos días que iba a votar a favor de esta modificación puntual, pero esta mañana al ver la propuesta de PxE sobre los fumaderos y las salas de juego ha cambiado de posición y ha votado en contra. El PP y el concejal de Ciudadanos, que están en minoría, se han quedado solos. La crisis abierta esta mañana en el pleno, que aún sigue celebrándose, puede marcar un antes y un después definitivo en el gobierno del tripartito de centro derecha.