Torres exige a sus socios de gobierno en Sant Antoni que se prohíban fumaderos y salas de juego

De hecho, Torres ya había consensuado con el alcalde, Marcos Serra, del PP, y el segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Cs, la incorporación de esta prohibición en la modificación puntual del plan urbanístico que se prevé aprobar de forma inicial en el pleno convocado para hoy.

El equipo redactor de esta modificación (un gabinete de arquitectos externo) había incorporado esta propuesta de PxE, tras el consenso alcanzado por el equipo de gobierno. Pero sin previo aviso, el primer teniente de alcalde, en la comisión informativa del lunes previa al pleno de hoy, se dio cuenta de que se había eliminado esta parte de la modificación puntual. En ese momento, pidió una explicación al secretario de la Corporación, quien le dijo que entendía que dicha modificación era «ilegal» y que, por ello, había sido retirada. Ante esta situación, Torres se abstuvo en este punto del orden del día de la comisión.

Posteriormente, Torres pidió una explicación al alcalde y le expresó su malestar por no haber sido informado previamente para buscar una alternativa si el secretario consideraba que la redacción del cambio normativo no era ajustado a derecho. Precisamente, el primer teniente de alcalde asegura que otros municipios, como el de Alcúdia, en Mallorca, han prohibido, a través de una modificación puntual de su planeamiento urbanístico, la concesión de licencias para clubs sociales para el consumo de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas. Previamente, durante tres años hubo una moratoria en este municipio mallorquín para impedir esta actividad. Entonces, no había ningún club de este tipo, pero se intuía que iba a haber una demanda importante de licencia. En Sant Antoni, en cambio hay varios, según apunta Torres.

Acuerdo sobre salas de juego

Además, en el caso de las salas de juegos, el pleno de Sant Antoni acordó el año pasado por unanimidad la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para «restringir al máximo» su implantación.

En este contexto, el martes el primer teniente de alcalde remitió, por el registro de entrada, un escrito al alcalde, responsable además del departamento de Urbanismo, en el que le pedía que incluyera en el orden del día del pleno de hoy, por la vía de urgencia, «la prohibición, regulación o suspensión provisional de licencias [una moratoria]» de estas dos actividades, tal como había consensuado el tripartito.

Torres indica que el alcalde se ha comprometido a incorporar esta prohibición en la próxima modificación puntual del planeamiento urbanístico que tramite el Ayuntamiento, pero esta propuesta es insuficiente para el representante de PxE. Defiende que son «dos temas de claro interés general para Sant Antoni». Por ello, en el pleno de hoy solicitará al alcalde que posponga la aprobación de la modificación puntual del PGOU prevista al pleno del mes que viene para que se busque el encaje adecuado para incorporar estas dos cuestiones.