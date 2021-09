El paro en el Transporte Sanitario de Baleares previsto para hoy entre las 11 y las 13 horas y las 16 y las 18 horas, se ha suspendido 'in extremis' por los sindicatos diez minutos antes de comenzar, según un comunicado emitido por UGT y CGT. La decisión ha sido tomada tras recibir una convocatoria de reunión urgente mañana a las 9 horas por parte de la Patronal, con la intención de una nueva propuesta que permita continuar la negociación del convenio colectivo, aseguran.

"Una propuesta de recuperación salarial que han estado estudiando y negociando hasta las 16 horas", han informado los sindicatos. Además, se han citado mañana para "seguir negociando el resto del articulado y normativa de aplicación más acorde a la situación actual", añaden.

No obstante, la huelga de 24 horas convocada para el próximo martes 5 de octubre, así como la huelga indefinida prevista a partir del 7 de octubre, se mantienen. "Los servicios mínimos negociados a raíz del fracaso de encuentro ante el Tamib días atrás, decretaron la prestación del 100% de las urgencias y los traslados de pacientes que deban acudir a tratamientos oncológicos o diálisis, quedando el resto de servicios equiparados a un día festivo", han constatado.

Desde finales de 2017, cuando caducó el convenio colectivo que regula las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de las ambulancias de la comunidad autónoma, las condiciones laboras de este colectivo están congeladas.

El Responsable del Transporte Sanitario de UGT-Servicios Públicos Illes Balears (UGT-FSP) Javier Marin, ha explicado que “para el paro del día de hoy de 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, y dando cumplimiento a los servicios mínimos decretados, se dejaban sin realizar unos 320 traslados que debían acudir a rehabilitación o a alguna consulta externa. Datos corroborados en el momento que comenzaban los paros”.

“Al haber conseguido nuestro objetivo de sentar a la patronal a negociar y que nos trasladen una propuesta de recuperación salarial, hemos considerado los sindicatos que debíamos por responsabilidad, suspender los paros convocados para hoy, al no pretender bajo ningún concepto si no es necesario, que nuestras reivindicaciones laborales trasciendan y perjudiquen a la ciudadanía con los trastornos que conlleva que te suspendan el medico o no poder asistir a la consulta que llevas 3 meses esperando”, ha declarado Marin.

El sindicalista ha añadido que “los sindicatos hemos demostrado nuestra responsabilidad con hechos, ahora faltará comprobar si la administración y la patronal están a la altura de las circunstancias para solucionar este conflicto antes del próximo martes que esta convocada la huelga durante todo el día”, ha concluido Marin.

Por su parte, el Responsable de Transporte Sanitario de CGT Illes Balears, Bartolomé Nadal, ha apuntado que “nuestra intención siempre ha sido y será, utilizar la negociación colectiva como instrumento necesario y que nuestras reivindicaciones no las padezca el ciudadano, pero parece que a día de hoy alguien pretende que llegue al ciudadano, con alguna pretensión que desconocemos dada la postura que nos encontramos por las partes”.

“Consideramos que después de lo vivido en estos últimos años, y con el convenio congelado desde hace casi 4 años, va siendo hora de ver recompensada nuestra profesionalidad y verlo reflejado en un Convenio Colectivo digno, actualizado, con mejoras económicas y laborales, así como una regulación laboral mas acorde a la situación actual” ha matizado Nadal.

“Esperamos que tanto empresas como el propio Ib.Salut sean responsables para que este conflicto no llegue a padecerlo los pacientes y hacemos un llamamiento públicamente a la responsabilidad, pues los sindicatos ya lo hemos demostrado y la huelga del martes día 5 será diferente nuestra postura”, han finalizado los sindicalistas