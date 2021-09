La Asociación de Vendedores del Hippy Market Punta Arabí (Avehmpa) ha expresado su «indignación» por el avance de la fecha de cierre del mercadillo de Es Canar, que abrirá hoy por última vez sus puertas en esta temporada turística.

Según informan los artesanos en una nota de prensa, estos se enteraron el pasado viernes de la decisión de la empresa Azuline Hotels - en cuyas instalaciones se celebra el citado mercadillo- de avanzar el cierre previsto de esta instalación turística. Inicialmente, estaba previsto que el mercadillo hippie de Punta Arabí permaneciera abierto hasta el día 27 de octubre.

«Más de 500 vendedores y trabajadores autónomos se quedan sin trabajo antes de tiempo debido a esta repentina decisión», señalan en la nota de prensa, y explican que el correo que recibieron de Azuline «provocó una revolución de mensajes de incredulidad y frustración entre los miembros del colectivo».

Los vendedores afirman no entender las razones de este precipitado cierre, ya que aseguran que el mercadillo «está teniendo público y no ha habido problemas de ningún tipo en los últimos meses». Además, la empresa no habría incluido ninguna explicación en el comunicado: «los vendedores sólo saben que la semana que viene se quedan sin trabajo, cuando se les había dicho que continuarían, como todos los años, hasta finales de octubre».

La Asociación expresa también la sensación generalizada de indefensión que invade al colectivo que representa: «Somos trabajadores, somos autónomos, desde hace muchísimos años pagamos por trabajar en el mercado, pero ellos deciden por nosotros y parece que no tenemos ninguna posibilidad de réplica. Sólo podemos aceptar sus condiciones y cruzar los dedos para que el año que viene nos dejen trabajar. Algunos compañeros llevan así 48 años. No es justo, ni razonable».

Compromisos previos

Este año, la apertura del Hippy Market se retrasó hasta el 30 de Junio, lo que acortó en tres meses la temporada 2021 respecto a las anteriores. La asociación que agrupa a los artesanos pidió ayuda al Ayuntamiento de Santa Eulalia, cuya mediación permitió la apertura de este espacio emblemático: «En junio, Azuline Hotels nos pidió que nos comprometiésemos a acudir al mercado hasta el final de la temporada, y lo hicimos. Algunos incluso pagamos la cuota anual por adelantado. Ahora, un mes antes de ese momento, son ellos los que incumplen ese acuerdo», señala la Avehmpa en su comunicado.

Asegura la asociación que ha intentado ponerse en contacto con la empresa Azuline Hotels para reclamar una negociación y conocer los motivos del súbito cierre, pero que no han recibido ninguna respuesta.

Los vendedores apelan al Ayuntamiento de Santa Eulalia para que, una vez más, les ayude a mantener vivo el Mercadillo Hippie más antiguo de la isla. Aseguran también que cuentan con el apoyo organizaciones como la Confederación Nacional de Autónomos del Comercio, la Unión de Autónomos UATAE y la Plataforma de Autónomos Discontinuos.