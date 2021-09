El Parlament recrimina el retraso con el REB pero no reprueba a la ministra

El Parlament de les Illes Balears aprobó ayer una proposición no de ley (PNL) impulsada por el Partido Popular en la que se recrimina al ministerio de Hacienda su retraso en pagar la insularidad a Balears. La misma iniciativa del PP, presentada antes del anuncio de la pasada semana, también pedía reprobar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero no salió adelante. Tal y como publicó este periódico ayer, esta otra iniciativa no prosperó gracias a que Més per Mallorca votó en contra y salvó a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de una situación conflictiva con el Gobierno de Madrid.