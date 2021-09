El jefe de la Policía Local de Sant Antoni, Javier Verdugo, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma contra la sentencia que absuelve a la exconcejala de Gobernación de Sant Antoni, Aída Alcaraz, de un delito de acoso laboral.

Verdugo ha asegurado que recurre la sentencia "profundamente convencido" de que le asiste la razón y de que si la persona juzgada no ha sido condenada, no significa que los hechos denunciados ante los Juzgados de Ibiza no hayan ocurrido.

Según ha explicado en un comunicado, la sentencia "no se ha ajustado a derecho" y es "perjudicial" para sus intereses, considerando que se han vulnerado las normas y garantías que deben guiar todo proceso.

Además, ha solicitado la nulidad del juicio celebrado el pasado 26 de mayo, considerando que puede haber existido un error u omisión en la valoración de la prueba y que se dicte una resolución que valore todas las pruebas practicadas en el proceso.

Verdugo ha señalado también que ha habido contra él un "acoso mediático y desproporcionado", habiéndose convertido en culpable sin haberse esperado a una resolución firme del proceso.

También ha declarado que las diligencias previas se incoaron porque existían indicios de delito, olvidando que se produjo su acusación por parte del Ministerio Público.

Por último, Verdugo ha agradecido el apoyo de numerosas personas que han confiado en él "en esos momentos tan críticos y difíciles derivados de esta situación tan indeseable". Tras la sentencia, formaciones como el PSOE han exigido la dimisión de Verdugo.