El sector de la hostelería en Ibiza: «Ya es hora de que se levanten todas las restricciones»

El sector de la restauración valora «el nuevo paso» que se da en el camino hacia «la nueva normalidad», según el presidente de la Associació de Bars i Restaurants d’Ibiza (ABRE), Juan Olmos, que considera que con la incidencia acumulada de casos covid y el nivel de vacunación alcanzado, «ya deberíamos estar más cerca del 100% de ocupación de los locales, también de las barras».

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de la Petita i Mitjana Empresa de Ibiza i Formentera (Pimeef), Verónica Juan, sostiene que «ya va siendo hora de que se levanten todas las restricciones». De hecho, Juan indica que no entiende bien por qué no se permite la ocupación plena de los interiores, aunque «lo importante es que se vaya hacia la normalidad». Destaca que ahora que, en principio, acaba el buen tiempo «el tema de los interiores es importante» y prevé que «antes de final de año» se acabará el espacio extra de terraza del que disponen los locales.

La representante de la Pimeef celebra también la reapertura de las discotecas porque ayudará a «dinamizar el ocio nocturno». «Es importante para la restauración porque, de lo contrario, la gente se queda en casa. Ojalá hubiese llegado antes», subraya.

El presidente de ABRE también lamenta que no se levante la prohibición de fumar en las terrazas: «Esto va a ser un problema en los días de lluvia. Esta prohibición se ha levantado en la calles tras asumir que no implica un mayor riesgo, por lo que no se entiende que se mantenga en las terrazas».