Docentes de Ibiza arremeten contra el protocolo covid en los colegios

El año pasado, cuando se producía un contagio en un aula de primaria, se valoraba caso por caso quién podría ser considerado contacto estrecho. Durante el curso 21-22, cuando se detecte un caso positivo, todo el alumnado de la clase será considerado contacto estrecho y, por tanto, deberán permanecer en cuarentena durante diez días y someterse a una prueba PCR. Desde APDE no entienden cómo, con una situación mucho más favorable de la que había el curso pasado (el 75% de la población diana está vacunada), las medidas son mucho más restrictivas, teniendo en cuenta además, que todo el alumnado lleva mascarilla dentro del aula.

Con el confinamiento de todo el aula en caso de un contagio, "nos encontramos ante un problema social", aseguran desde APDE, ya que aumentará el número de menores en cuarentena y, por tanto, alguno de los progenitores tendrá que quedarse con él confinado, sin disponer de un permiso específico para los diez días a los que están obligados a aislarse. "Es increíble cómo la misma Administración que te obliga a confinarte con tus hijos, no haya preparado un plan para que las familias puedan hacer uso de su legítimo derecho de conciliación de la vida familiar y laboral", denuncian, y añaden que ya han llegado "amenazas" por parte de algunas empresas, de que serán despedidos si han de confinarse con alguno de sus hijos.

Por otro lado, finalmente el alumnado continúa estando obligado a portar mascarilla en el patio, una noticia que tampoco ha gustado en APDE. "Este hecho lo consideramos totalmente incongruente, cuando a la sociedad ya se le permite estar al aire libre sin mascarilla", lamentan. Además, también critican el uso del cubrebocas en Educación Física, cuando las actividades físicas extraescolares están ya permitidas, sin necesidad de usar la mascarilla cuando sean al aire libre.

Por último, aseguran que el "aumento de la carga burocrática" que se ha impuesto a los centros educativos derivados de la creación del servicio EDUCOVID, ha agravado una situación que ya era límite, haciendo que los equipos directivos tengan que ejercer aún más tareas "muy alejadas de la profesión docente". "A esto hay que sumarle el incumplimiento por parte de la Conselleria de Educación de implementar la contratación de personal administrativo para los centros de primaria a la que se comprometió" han hecho constar.

Entre las nuevas responsabilidades que han de adquirir los equipos directivos están la de "realizar el listado de contratos estrechos, avisar a las familias implicadas y además, convocar a los afectados para que se realicen dos pruebas PCR".

Ninguna de estas medidas han sido consultadas ni consensuadas con APDE, aseguran, por lo que piden a las conselleries implicadas "una rectificación urgente", para "establecer unos protocolos ajustados a la realidad actual". Los docentes aseguran que, si no se lleva a cabo esta rectificación, no descartan "movilizaciones más contundentes en los próximos días".

Los padres y madres de los alumnos se suman a la denuncia de los docentes

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) en Ibiza y del Consejo Escolar de Baleares, Pepita Costa Tur, ha asegurado que a principios de curso mantuvieron contactos con las consellerias de Salud y Educación, para afrontar el inicio del nuevo curso. "En las reuniones quedamos en que, durante el primer trimestre, se iban a mantener las medidas para mantener los centros seguros, evitar flujos de contagios que podían ser peligrosos. En niños y jóvenes en principio los contagios no tienen consecuencias graves, pero pueden contagiar a padres, abuelos…" comenta Costa, que añade que salieron de los encuentros "con el compromiso de que, en cuanto la situación pandémica lo permitiera, se rebajarían las medidas".

Por eso, asegura, no entienden estas nuevas medidas, más restrictivas. En relación al nuevo criterio en caso de producirse un contagio en el aula, Costa ha comentado que están "haciendo consultas a nivel nacional". "No entendemos por qué el criterio de contacto estrecho ha cambiado si siguen llevando mascarillas", ha añadido la presidenta de FAPA en Ibiza.

En este sentido, Costa ha asegurado que creen que está medida "se tiene que revisar, y si no se revisa se esta causando un perjuicio a las familias". "La mayoría estamos vacunados, así que o nos cogemos vacaciones, pero tampoco se puede porque entonces no puedes cubrir otras vacaciones escolares, o el permiso sin sueldo. Es una medida que no entendemos ni la compartimos", añade.