«La protección a niños que sufren abusos está a años luz de la que se da a las mujeres»

«La protección a los niños que sufren abusos sexuales o maltrato está a años luz de la que reciben las mujeres maltratadas», así de contundente se expresa Marisina Marí, presidenta de la Fundación Conciencia, que junto a Alba Pau y la Fundación Pacha ha organizado una cena solidaria el próximo domingo 3 de octubre en Lío para recaudar fondos para poder continuar con sus servicios para niños víctimas de abusos.

«Tenemos que sensibilizar a la sociedad, que es la que al final empuja a las instituciones, de que el abuso sexual a menores es un problema gravísimo que se da en todos los estratos de nuestra sociedad y muchas veces es invisible -afirma Marí-. Tenemos que estar con los ojos abiertos para detectar estos casos y reclamar soluciones. Hay que proteger a los niños al mismo nivel que se hace con las mujeres maltratadas y seguir avanzando».

El objetivo de la fundación ibicenca es que no haya ningún menor víctima de abusos sin terapia, por eso, denuncian la desprotección y la invisibilidad que sufren muchos de esos menores.

«Nosotros hemos ofrecido al Govern nuestra colaboración en estos casos, porque las terapias que ofrece a través de la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual Infantil (Utasi) son muy restrictivas. No actúan si el menor no verbaliza lo que le está ocurriendo, pero eso no siempre sucede. Además hay listas de espera para la atención psicológica, lo que provoca la desprotección de muchos menores y eso es algo inaceptable», explica Marí, que señala que esta unidad solo cuenta con cuatro profesionales para atender los casos de todas las islas.

También se han ofrecido al TSJB para hacerse cargo de los peritajes psicológicos de menores en caso de que la administración de Justicia no pueda hacerlos a tiempo para que no se produzcan retrasos, aunque aún no han obtenido respuesta.

Apoyo a madres

En la actualidad Fundación Conciencia atiende en las Pitiusas a 25 niños víctimas de abuso sexual o maltrato y a dos madres que sufrieron abuso en la infancia y que nunca habían recibido apoyo: «Es importante tratar a adultos que fueron abusados de pequeños. Les damos apoyo día a día», señala.

La asociación cuenta con el trabajo de diez voluntarios y contrata a los profesionales que sean necesarios para la asistencia, ya sea psicológica o de otro tipo, como logopedia o asistencia legal.

En los casos en que no puede ofrecer terapia psicológica por la negativa de uno de los progenitores, también tiene otros servicios, como talleres de arte, para ayudar a los menores a que «se sientan mejor y más seguros».

«Ahora necesitamos dinero porque con la pandemia se han ido agotando nuestros fondos, ya que hemos tenido que apoyar a familias no ya con terapias, sino directamente con lo más básico, con ayuda para comer», termina la presidenta de la fundación.