La justicia desestima un recurso de los vecinos contra el desalojo de los Don Pepe

El Ayuntamiento recuerda en su nota que, en junio del año pasado, la sala abrió una pieza separada para decidir sobre la suspensión cautelar del desalojo, después de denegar la suspensión urgente de ese decreto de alcaldía que solicitaba la comunidad de propietarios como medida provisionalísima.

Costas procesales

«Una vez más, la justicia avala que se debe seguir con el desalojo por el riesgo de derrumbe de los Don Pepe, un peligro que no han desmentido ni tan solo de manera indiciaria los propietarios, a los que impone el pago de las costas procesales», se congratula el Consistorio.

El auto judicial recoge que los vecinos denunciaron defectos en el procedimiento porque el Ayuntamiento no ofrecía un alojamiento alternativo a los vecinos que iba a desalojar «y porque entre los desalojados hay personas en situación de desamparo». Por su parte, el Ayuntamiento contesta a estos argumentos «con los informes del peligro de derrumbe del edificio y recuerda el auto del TSJB que ya avala la actuación municipal hacia las personas afectadas, a las que se proporcionó un alojamiento temporal y acompañamiento social en la búsqueda de un hogar», incide el comunicado

El auto judicial señala que no hay motivos para suspender el desalojo en esta fase preliminar del proceso

La jueza apunta que no se acredita «quiénes son los residentes del edificio que quedarían desamparados», ni tampoco «que el edificio no tenga un peligro de ruina inminente». No obstante, el auto también considera improcedente «entrar en los motivos de fondo del acto impugnado» y señala que no hay «motivos suficientes para acordar la suspensión [del desalojo] en esta fase preliminar].

Réplica

Por su parte, el abogado de la comunidad de propietarios ha presentado un escrito al juzgado solicitanto la nulidad del auto que cita el Ayuntamiento, ya que se refiere a la escalera 1 del edificio, que ya fue desalojada en junio, mientras que el proceso ordinario «se refiere exclusivamente a las escaleras 3, 4 y 5 del bloque A», que el Consistorio trata de desalojar ahora.

Además, insisten en que la ejecución forzosa del inmueble está supeditada a que Sant Josep facilite «un nuevo lugar de residencia mientras se realizan las obras necesarias para asegurar la estabilidad del edificio».

Expediente

Por otra parte, el Ayuntamiento de Sant Josep informaba ayer también de que ha cerrado el expediente de declaración de ruina del bloque A de los apartamentos Don Pepe, después de que haya finalizado el periodo de alegaciones sin que se haya presentado ninguna. Este medida implica la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles, la tasa de recogida de residuos urbanos y el saneamiento.