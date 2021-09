Enric Gomà: «Si el catalán quiere sobrevivir, tieneque ser una lenguaútil y necesaria»

El escritor y divulgador Enric Gomà (Barcelona, 1963) tiene las ideas claras. De ahí su constante empeño por luchar por un catalán «vivo y útil». Acaba de presentar su nuevo libro, Molt a favor, escrito junto a otros seis autores.

Dijo que el catalán tendría que ser necesario para ganarse la vida.

Si el catalán quiere sobrevivir, tiene que ser una lengua útil y necesaria. Esto significa que sea fundamental para ganarte la vida. Sé que hay trabajos en los que aparentemente no es necesario, pero hay muchos como la atención al público o los relacionados con las relaciones sociales que sí lo es. En Cataluña, cuando subes de nivel, es necesario. Los funcionarios deben entenderlo y conocerlo, sin ninguna duda. Igual que los medios de comunicación. Incluso debería serlo más.

Hace unas semanas se vivió en Mallorca un caso de discriminación lingüística en la sanidad pública que ha vuelto a poner el debate sobre la mesa.

Todos los trabajadores del ámbito sanitario en Balears deben entender la lengua del paciente. Hace poco fui a una farmacia y no me entendían cuando les pedía un xarop pel rugall [ronquera]. Esto no puede ser porque ellos deben saber los términos de la salud y las enfermedades. Como en cualquier trabajo, debes conocer las palabras. Yo nunca he tenido un problema de discriminación lingüística en la sanidad, pero en las tiendas sí. Muchos trabajadores me dicen que no me entienden cuando les hablo en catalán. Pido otra persona para que me atienda y eso estimula al anterior porque nadie quiere sentirse relegado en el trabajo. Si trabajas de cara al público, tienes que entenderlo porque aquí hablamos catalán y castellano. Tenemos derecho a exigir que se trate al cliente en su lengua.

También se pusieron carteles con la figura de Francina Armengol vestida de nazi.

Hay

que endurecerse porque en un debate o una polémica la acidez puede ser fuerte. Cada vez que veo el recurso de los nazis pienso que estoy delante de un tonto. ¿Qué pasa? ¿No hay otros ejemplos? Estamos encallados en este tema. A Armengol le diría: resistencia, buen humor y que haga lo que tenga que hacer. Algunos me dicen que no están en redes porque les insultan. Mal vivirás si no puedes soportar un insulto. No podemos flaquear porque otros nos digan cosas. Armengol hace lo que tiene que hacer y debe seguir adelante. Los demás que digan lo que quieran.

¿Cuál es la situación del catalán?

En Cataluña vivimos un momento muy pesimista. Los expertos repiten que todo va mal, que se acaba, algunos incluso desisten. Esta actitud es exagerada porque parece que nos estamos extinguiendo y no vamos a hacer nada. Es inevitable no pensar si tenemos alguna propuesta para divulgar el catalán. El catalán no está en una situación irreversible como creen algunos. Hay que ganar terreno con astucia y esfuerzo. Tendemos a utilizar las soluciones individuales y esta no es la solución.

¿Y en Balars?

Hace muchos años que vengo y tengo trato con gente de aquí. Tengo la sensación de que se ha avanzado mucho en el tema del catalán. En estos últimos 30 años se ha hecho un buen trabajo, pero hay que seguir mejorando. Uno de los problemas es la nueva inmigración. Hay que mirarla como la vieja, cuando los inmigrantes andaluces de 1950 vinieron a Cataluña. Muchos de sus nietos han asumido el catalán como una lengua que no les es ajena o extraña. Algunos hablan mejor y otros peor, pero no están en el margen. En Cataluña cuesta mucho encontrar a personas con éxito profesional que no entiendan el catalán ni lo hablen.

Uno de los grandes debates es la inclusión del catalán en los productos audiovisuales.

Sí, porque cuando llego a casa quiero que mis hijos puedan ver una película en catalán. Porque si ven todo lo de Disney en castellano no estamos avanzando en nada. Ahora en Disney + hay bastantes contenidos doblados y subtítulos en catalán. Con la nueva Ley Audiovisual hay que luchar para que el catalán tenga una presencia importante y no mínima en las plataformas populares como Netflix, Disney o Amazon. Tenemos que obligarles por ley a que esto sea así. Es importante incidir en la importancia del doblaje más que en los subtítulos, porque ahí es donde realmente se aprende.

¿Las redes sociales pueden ser provechosas para la difusión y aprendizaje del catalán?

Tienen sus riesgos obvios, pero defiendo que hay muchas ventajas. Suelo hacer consultas en Twitter y recibo muchísimas respuestas de lugares diferentes, incluso algunos de territorios fuera de Cataluña. El catalán no está ausente en las redes. Es una lengua activa en el entorno digital y tenemos la Viquipèdia que es una maravilla. Las redes no han venido a barrer el catalán. Bien jugadas pueden ser una buena carta para nuestra lengua. Muchos dicen que tuitean en castellano porque así llegan a más gente, y luego ves que tienen 200 seguidores y no les lee nadie. No tiene ningún sentido.