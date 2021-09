Roldán suma 55 votos en Ibiza en su lucha por el mando de El Pi en Balears

El presidente de El Pi en Ibiza, Toni Roldán, se disputa hoy en Campanet, en Mallorca, con Tolo Gili, el mando del partido en Balears, en una confrontación entre dos bloques totalmente enfrentados. Roldán llega a Mallorca con 60 votos bajo el brazo, los 55 que su candidatura obtuvo ayer en Ibiza y cinco en Menorca, según explicó a este diario.

Los afiliados de Ibiza y Menorca pudieron ejercer ayer su derecho al voto en cada una de sus islas para evitar hoy el desplazamiento a Mallorca. Un total de 67 personas votaron ayer en Ibiza y, según los cálculos de Roldán, 55 fueron para su candidatura y 12 para la de Gili, que, en Ibiza, cuenta con el apoyo del sector de El Pi de Sant Antoni con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Joan Torres, al frente.

Roldán explicó a este diario que al final 67 de las 69 personas que figuran en el censo en Ibiza votaron telemáticamente o presencialmente en la mesa habilitada en el Recinto Ferial de Ibiza.

El aspirante a la presidencia de El Pi en Balears lamentó que nueve personas afines a su candidatura no pudieron votar ayer en Ibiza porque no constaban en el censo de la empresa contratada para gestionar la votación. Roldán apuntó que las personas afectadas se afiliaron al partido en junio (en julio, cuando se convocó el congreso se cerró el censo) y que desconocía los motivos por los que no estaban en el censo. En todo caso, se registró la incidencia para que hoy la mesa del congreso tome una decisión.

En Menorca sólo votaron ayer cinco personas y todas ellas van en la lista de la ejecutiva de Roldán, que indicó que en el censo de esta isla sólo figura una quincena de personas.