La cantante Nina Persson actuará el 16 de octubre en Ibiza

La cantante sueca Nina Persson, vocalista de la banda The Cardigans con la que vendió 15 millones de discos, se subirá al escenario del festival Contrast Ibiza, junto al teclista Martin Hederos, miembro fundador de Nymphet Noodlers y The Sountrack of Our Lives. Con este concierto programado para el próximo 16 de octubre en el Parque Reina Sofía, Nina Persson celebrará en Ibiza un cuarto de siglo años del éxito que supuso ‘Love Fool’, la canción que lanzó a la fama a The Cardigans

Persson y Hederos tocarán canciones de las bandas de las que ambos forman parte y también interpretarán temas que han marcado su vida y son una influencia indiscutible en sus carreras, como Leonard Cohen o Rufus Wainwright.

Contrast Ibiza pretende acercar al público artistas de primer nivel en aforos más reducidos que los grandes festivales y siempre apuesta por propuestas únicas que no pueden verse en otros lugares del país.

El festival sigue la estela de Contrast Mallorca, que en sus dos primeras ediciones (diciembre de 2020 y junio de 2021) ha programado a Jesse Malin y a Vernon Reid con Kassa Overall y DJ Logic, que crearon para la ocasión el proyecto Yohimbe Brothers, además de Nina Persson, que en junio actuó en el Castell de Bellver de Palma y agotó las entradas dos semanas antes del concierto.

«Tocaremos canciones que forman parte de nuestras carreras y también vamos a interpretar versiones de canciones que amamos», ha adelantado Nina Persson sobre el concierto íntimo que protagonizará junto a Hederos.

ContrastIbiza es un festival que cuenta con el patrocinio del Consell de Ibiza, la colaboración institucional del Ayuntamiento de Ibiza e IB3 Música y el apoyo de Radio Ibiza Cadena Ser.