Belén Villalonga, enferma de cáncer en Ibiza: «Aspiro a que mi cáncer de páncreas se cronifique»

«Al de páncreas se le llama el cáncer silencioso. No da síntomas. No te enteras de que lo tienes», comenta Belén Villalonga antes de sentarse frente al monitor de la sede en Ibiza de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), desde el que participa en una mesa redonda organizada por la entidad con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer: ‘Tumores con la supervivencia baja o estancada’. El que sufre la que fuera directora del Área de Negocio de Ibiza y Formentera de CaixaBank es uno de ellos. Tumores cuya mortalidad no se reducirá si no aumenta de forma considerable la investigación, según destacaron el presidente de la AECC, Ramón Reyes, y Alfredo Carrato, catedrático emérito de la Universidad de Alcalá e investigador de cáncer de páncreas, durante el coloquio, moderado por el periodista Antonio San José.

Villalonga supo que tenía cáncer de páncreas en octubre de 2019, a raíz de una revisión anual que, precisamente, ese año se hizo «un poco más completa». «Me encontraba perfectamente», afirmó la paciente de Ibiza, a la que han tratado en el Instituto Oncológico Vall d’Hebron. «La doctora Teresa Macarulla», especifica Villalonga, que se sometió a seis meses de quimioterapia antes de una operación en la que le extirparon el bazo y la cola del páncreas. «Cuatro meses después me dijeron que tenía metástasis en el hígado y el riñón», desgrana en su exposición, que siguen atentamente, desde una pantalla, quienes se encuentran en la sala. Tras la mala noticia, participó en tres ensayos clínicos de inmunoterapia. Sin resultado. «Estoy con quimioterapia y mi aspiración es cronificar el cáncer», continúa Villalonga, que se considera «una privilegiada» por haber podido participar en esos ensayos que, si bien no han servido para su mejoría, sí confía en que puedan ayudar a otros enfermos.

«En Europa el cáncer de mama es cinco veces más frecuente que el de páncreas, pero éste mata a más personas», comenta Carrato para dejar clara la importancia de investigar estos tumores en los que las cifras de supervivencia son muy bajas o no mejoran. «Es una vergüenza que en el siglo XXI el 93% de los cánceres de páncreas tengan un pronóstico nefasto», continúa el investigador. «Es muy importante tener fuerza y confianza en el equipo médico. Creer. En un momento en el que todo el mundo lo cuestiona todo y mira internet yo confío en ellos y lo que tenga que ser, será», concluye la ibicenca su testimonio.

Más investigación, más supervivencia

«La investigación en cáncer es fundamental para aumentar la supervivencia», apunta el presidente de la entidad, que insiste: «No es lo mismo que te toque un cáncer muy investigado que uno que no». No sólo hay que investigar, recalca, sino que igual de importante es que se trabaje «en red» y que los enfermos de cáncer tengan acceso a los resultados de esos estudios. «Invertir en investigación contra el cáncer es invertir en supervivencia», defiende el presidente de la AECC, que reclama que, a falta de una ley de mecenazgo, califica de «emergencia» que se declaren de especial interés público las donaciones que se hagan a estas investigación para que puedan desgravarse hasta el 90%, lo que favorecería la implicación de empresas y particulares en estas investigaciones.

«Investigar es fundamental. Mi gran duda es de dónde sale este cáncer. Jamás fumé y siempre fui deportista», reflexiona Marcelo Luis Chorny, afectado por un cáncer de laringe que está convencido de que le podrían haber detectado mucho antes. Entrenador de rugby, hace diez años, cuando aún estaba en Argentina, comenzó a perder la voz. No le detectaron el cáncer de laringe ni entonces allá ni cinco años después, ya en España. Hasta hace dos años (ocho después de los primeros síntomas) no tuvo un diagnóstico de cáncer, que le ha obligado a pasar por radioterapia, una laringectomía y «mucho trabajo de logopedia». Está convencido de que buena parte de esto no hubiera sido necesario si se lo hubieran diagnosticado antes. «Hay que encontrar otro tipo de estudios más intensos que permitan detectar antes estos cánceres, con el beneficio que supone para los pacientes», opina.

«Hay que coger los tumores a tiempo», apostilla Carrato, que hace hincapié en la importancia de contar con equipos multidisciplinares para evitar los diagnósticos tardíos de cáncer. Eso es, precisamente, lo que le ocurrió a José Manuel González, que además de tener un cáncer gástrico es defensor del paciente de la AECC. «Entré en el quirófano con un cáncer en el primer estadío y al salir estaba en el cuatro», resume González, que notó los primeros síntomas —dificultad para tragar líquidos, reflujo...— en «noviembre o diciembre de 2019», que achacaron primero al estrés y que trataron luego como si fuera una hernia de hiato. Entonces llegó la pandemia y como no era posible hacerse unos análisis en la sanidad pública —«me decían que los laboratorios estaban colapsados»— recurrió a la privada, donde en julio de 2020 le dijeron que tenía cáncer. «Estaba en un estadío temprano», recuerda. O eso creían, porque tuvieron que interrumpir la operación para extirparle el tumor porque éste se había extendido y no era posible. Las opciones que le plantearon eran unos meses de vida o quimioterapia mientras su cuerpo aguante. Lleva un año con ella y cuando ésta falle comenzará con la inmunoterapia. «Si no sirve para mí, que al menos sirva para el que venga detrás», comenta el paciente, que exige que no haya enfermos de cáncer «de primera y de segunda» en función del tipo de tumor y de dónde vivan. «Se me pone la piel de gallina al pensar en los que se encuentran en la España vaciada», indica.

«El efecto de la pandemia en el cáncer lo vamos a ver ahora», alerta Reyes, que está convencido de que la situación será «crítica». «La pandemia nos ha hecho polvo», abunda González, que insiste en que si no hubiera sido por el covid seguramente hubiera llegado al quirófano antes, con la posibilidad de extirpar el tumor. González señala que la investigación es una cuestión de voluntad. «Nos parecía imposible que hubiera una vacuna contra el covid, pero con voluntad las cosas se consiguen», concluye González, que exige voluntad política y que la industria se implique a fondo para salvar vidas. Como la suya. La de Marcelo Luis Chorny. O la de Belén Villalonga.