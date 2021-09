Joan Barbé presenta ‘Quorum’ al frente de una ‘all star band’ en Can Ventosa

Barbé se confiesa «ilusionado y nervioso» después de haber cumplido con su cabezonería de hacer este concierto, sobre todo porque es la primera vez que es el objetivo principal de los focos, tras su paso por Statuas de Sal, Ressonadors, Projecte Mut, Joven Dolores, Canallas del Guateke y muchos otros proyectos.

«Cuando publiqué el primer disco en solitario, ‘Alter Ego’, no pensaba en darle más vuelo, era la ilusión de publicarlo y poco más. Con un proyecto como este lo importante es encontrar a la gente adecuada para tocarlo. Ahora se han dado las condiciones idóneas, estoy muy cómodo y seguro del proyecto y he encontrado a la gente que funciona», asegura.

Esa gente es toda una all star band, formada por el cubano Rafael Garcés a los teclados y el saxo, un clásico del Pereyra con el que Barbé nunca había coincidido: «Es una locura cómo toca», dice; el también caribeño Aaron Puente al bajo, con el que tampoco había tocado hasta ahora, y tres habituales en la cámara de Barbé: Vicent Tur al trombón, Santi Ramírez a la trompeta y Joan Carles Marí a la batería. Barbé se colgará la guitarra: «Siempre digo que me gustaría ser el peor músico de mi banda y he conseguido reunir a un grupo de músicos impresionantes, y además con gente de aquí, que forma parte de la escena musical ibicenca. No sé si se ha visto algo igual».

«Cuento con la calidad de los músicos, pero para mí es más importante el compromiso, el cariño y la ilusión»

En el concierto tocarán el nuevo disco casi al completo, un par de temas del anterior y un par de versiones. Todo llevado al campo del jazz fusión, con tintes de rock, funk y música latina.

Cuando se le pregunta si han podido ensayar lo suficiente es claro: «Hemos ensayado bastante, pero siempre me parecerá poco. Cuento con la calidad de los músicos, pero para mí es más importante el compromiso. A un proyecto así hay que echarle cariño, horas e ilusión y les tengo que agradecer a todos ese compromiso, porque es un repertorio muy exigente».

Barbé no tiene muy claro cuál será el recorrido de esta banda, aunque tras Ibiza tiene claro que quiere presentar el proyecto al menos en Madrid y Barcelona. Después quiere intentar moverlo por el circuito de festivales de jazz. «¿Por qué no? -se repite-. Hay más de 150 festivales de jazz en Europa y hay que intentarlo. Soy ambicioso, pero también tengo los pies en el suelo y sé que es muy complicado».

Lo que está deseando es subir al escenario para quitarse los nervios, aunque le dé un poco de vergüenza o respeto eso de que la banda se llame Joan Barbé Group y que los focos le apunten a él: «Es lo más personal que he hecho y es lo que hay», termina.

Las entradas, a 10 euros, están a la venta en www.wegow. com y en joanbarbe.com. El aforo es limitado.