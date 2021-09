Los 80 afiliados de El Pi en la isla votan hoy en el enfrentamiento balear que protagoniza Roldán

El exsocialista Toni Roldán, presidente de El Pi en Ibiza, encabeza al sector afín al ex del PP Jaume Font, y enfrente se sitúa el exalcalde de Artà y secretario de organización de El Pi, Tolo Gili, de la corriente de la antigua Unió Mallorquina (UM) y el diputado Josep Melià. El congreso de la confrontación se celebrará mañana en Campanet, en Mallorca.

La votación se ha adelantado un día en Ibiza y Menorca debido a las dificultades para que los afiliados de estas dos islas se desplacen a Mallorca. Roldán explica que quienes sí viajen a Mallorca, como él y algunas de las siete personas que formarían parte de su ejecutiva, no podrían votar porque cada afiliado debe ejercer su derecho al sufragio en su isla y que, por ello, la votación se ha avanzado al viernes.

El PI ha contratado a una empresa para que gestione la votación, que se podrá hacer por vía telemática o presencial. Un representante de la mesa del congreso también estará presente para «registrar cualquier incidencia», según el candidato de la corriente regionalista que representa Font, aunque Roldán niega la etiqueta de fontista. «Somos gente de El PI, algunos provienen del PP o del PSOE como es mi caso y el de Paquita Ribas, pero creemos en este proyecto», puntualiza.

División también en Ibiza

Pese a que un ibicenco encabece, sorprendentemente, una candidatura balear, Roldán no cuenta con todos los votos de los afiliados de Ibiza. «Esperamos sacar casi todos, entre 60 y 70», apunta. La mayoría de los votos de los afiliados en Sant Antoni con derecho a voto, en torno a una quincena, según Roldán, se decantarán por Tolo Gili. El primer teniente de alcalde de Sant Antoni y vicepresidente regional de El PI, Joan Torres, apoya la candidatura de Gili. «Cada uno es libre de hacer lo que considere. Según me comentó Joan [Torres] no me votará a mi porque presenté mi candidatura tarde, y él ya se había comprometido con Gili. No esperaba que me presentara. Eso es lo que me dijo, y me lo tengo que creer», dice el candidato ibicenco a la presidencia de El PI balear.

Torres confirma que no sabía que se iba a presentar una candidatura alternativa, y mucho menos que la iba a encabezar Roldán, cuando se comprometió a apoyar a Gili. El vicepresidente de El PI no cree que haya «diferencias ideológicas de calado en Ibiza», pero tampoco las ve, recalca, en Mallorca. «Pero la realidad es que no se ha logrado esta vez que haya una candidatura de consenso», añade.

Roldán reniega de UM

En cambio, Roldán sí ve diferencias con la otra candidatura: «Son de la escuela de UM. Parece ser que han olvidado que UM ya no existe. En este partido no cabe UM». ¿Y qué pasará, gane quien gane, al día siguiente del congreso? «Todo el mundo está a disposición de la candidatura que gane», responde Roldán. Y, según este candidato, ahora mismo no está claro quién tiene más posibilidades de lograr la mayoría de votos: «Está muy disputado, es muy justo. Hay un empate técnico», dice.

La disputa de los ex del PSOE con el sector de Sant Antoni